Nel 1980 esplode il cosiddetto revival del “garage”: all’epoca anch’io mi lasciai trascinare da molti dei gruppi che ripercorrevano le gesta dei vari Sonics, The Seeds , Chocolate Watchband e The Shadows Of Knight. Si trattò di un’ondata che, indubbiamente, portò una genuina carica dirompente in un periodo – gli anni ’80 – dominato da molta musica di plastica. Ora, con il senno del poi, devo dire che molte di quelle band pubblicizzate dalla stampa specializzata non sempre erano all’altezza della situazione e non hanno retto alla prova del tempo. Fra i nomi che salvo sicuramente sono da ricordare i Chesterfield Kings, i Fuzztones, i Miracle Workers, i Morlocks, gli svedesi Crimson Shadows e anche i nostri Sick Rose. Ma fra la moltitudine di gruppi che, molti anche per moda, si immersero nelle atmosfere e nell’iconografia ’60 sono da citare anche i grandi Marsmallow Overcoat, provenienti da Tucson in Arizona. Devoti al verbo del “fuzz”, i Marshmallow Overcoat non hanno mai smesso di predicare il verbo del garage. Di recente il guru del garage Timothy Gassen ha girato un documentario sul movimento garage intitolato “All You Need Is Fuzz: 30 years In A Garage Band”, sicuramente da non perdere per chi vuole entrare nelo “zeitgesit” dell’epoca. Ora, per celebrare la carriera dei Marshmallow Overcoat, l’etichetta pisana Area Pirata publica un cd imperdibile per i seguaci del genere ovvero “Songs From The Motion Picture All You Need Is Fuzz”. Siamo di fronte ad una sorta di “best off” che contiene ben 25 canzoni. Ci sono anche 3 nuovi brani e 7 canzoni che, per la prima volta, vedono la luce su cd. Il suono dei Marshmallow Overcoat è cangiante, colorato e psichedelico: il gruppo oscilla fra psico-pop, classico garage-punk e psichedelia con un suono maturo e corposo che non ha perso niente della sua originaria freschezza. Se siete rimasti chiusi in una capsula temporale aggli anni ’90 questo disco fa per voi! Il cd esce in un’edizione digipack lussuosa che include anche un libro in pdf di 56 pagine. Disponibile su Bandcamp: https://areapiratarec.bandcamp.com/album/songs-from-all-you-need-is-fuzz.

