Chi conosce le avventure del guerriero gallo Astérix sa molto bene che l’amico Obélix è invincibile perché caduto da piccola nel paiolo della pozione magica. Il potente e stregonesco intruglio infatti dona forza invincibile a chi lo trangugia, illimitata se ci si annega dentro e poi si è sottoposti alla lavanda gastrica gallica. Il geniale druido responsabile della mirabolante bevanda è chiamato Panoramix. Che c’entrano però i fumetti francesi con i Martyrdöd? Niente, a parte il fatto che nella mia mente deviata ha preso forma il parallelo tra il gruppo svedese ed il saggio Panoramix.

Immaginatevi questi loschi figuri che si muovono nella foresta della musica estrema scandinava, armati di falcetto dorato, pronti a raccogliere un po’ di rametti crust e d-beat, bacche nere black metal, foglie death metal ruvide come gli Entombed ma pure più profumate come gli In Flames ed infine un del bel muschio di metal estremo anni ottanta. Provate poi a pensarli intenti a scaldare l’acqua in una grossa marmitta, un grosso paiolo bello grande, e dopo che le bolle iniziano a farsi vive, gettare dentro tutti gli ingredienti e mescolare, mescolare, mescolare… E poi alla fine aggiungere l’ultimo tocco: delicati fiorellini folk.

A questo punto non resta che mettersi in fila davanti ai druidi per aspettare la propria sgolata dal mestolone. Bevuta la pozione, buonissima e preparata con maestria, nella quale si assaporano tutti i gusti, ma nessuno predomina e copre gli altri, la nostra rinnovata forza ci sorprenderà e potremmo tirare sganassoni a destra e a manca, non a Giulio Cesare ed ai suoi legionari sta volta, ma a chi ci pare. Un po’ di sberloni musicali a chi ascolta solo becero pop mainstream con il cervello in stato atrofico, ai vecchi che guardano Sanremo tutti gli stramaledetti anni, oppure ai giovani rimbambiti dal trap, insomma ognuno scelga un bersaglio a piacimento. State certi: Hexhammaren colpirà a dovere, come colpiva altrettanto bene il precedente List. Tra l’altro poi a me i Martyrdöd continuano a ricordare i mitici Merciless (ci tenevo a dirlo e prima o poi sarà bene colmare il vuoto recensoreo a riguardo).

Nel 2019 DC tutta la musica estrema è stata conquistata? No! Un piccolo gruppo in Svezia resiste ancora all’invasore…