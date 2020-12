Era una serata buia e tempestosa, e non trasmettevano niente di interessante in TV. Dovevo scegliere tra questo film, tratto da una serie di cui avevo già sentito parlare, o un'action con John Travolta (per inciso un brutto action). Accidenti, ha anche un buon cast! (Bill Murray, Cameron Diaz, quella che dopo E.T. ha iniziato a drogarsi...), ed è una commedia. Beh, se devo guardare una cagata, che almeno sia una cagata che fa ridere.

Trama: le nostre (dopo un'introduzione molto cafona e trash) dovranno salvare il loro carismatico capo (talmente carismatico che si sente solo la voce e nessuno lo ha mai visto in volto, tranne sua madre forse) da un cattivo molto... eccentrico e dai suoi aiutanti. Insomma, non brilla per originalità, ma ora vi spiegherò perché, nel caso vi troviate nella mia stessa situazione, vi converrebbe lasciar perdere una cagata action con John Travolta e guardare una cagata come questa. Può sembrare difficile scegliere tra cagata e cagata, ma se scegliete questa cagata, non ve ne pentirete.

Vi starete chiedendo 'Ma perché mai, a me piace John Travolta, dopotutto non farà poi così ridere se è una cagata'. È esattamente questo il punto: non fa ridere, ma fa ridere

ci saranno in tutto due battute divertenti, ma l'insieme è talmente ridicolo, talmente trash, che o vi farà distogliere lo sguardo imbarazzati, o vi strapperà una sana risata mentre ti chiedi 'ma cosa sto guardando?

E così in realtà vi dico: se dovete scegliere tra una cagata seriosa, dalla sceneggiatura imbarazzante e dalla trama pietosa, e una cagata divertente, dalla sceneggiatura imbarazzante e dalla trama pietosa (ripetizione voluta), scegliete quest'ultima: almeno riderete imbarazzati.

Oppure spegnete la TV e prendete quel vecchio gioco da tavolo tutto impolverito che vi guarda dal comodino, ma questa è un altra storia.