E, come a chiudere idealmente il cerchio raffigurato in copertina, nel booklet c'è anche un racconto di Marino Severini dei Gang, padre di tutta questa scena.

“Vincanti” è un album al di fuori delle mode, persino nella sua durata, in un momento storico in cui molti abbandonano questo formato, qui si torna invece a valutarlo come qualcosa di più di un semplice contenitore di canzoni, e anche la grafica e il packaging davvero curati mostrano un grande rispetto nei confronti del pubblico.

Ha senso ancora il folk rock nel 2018? Fino a che c'è un pubblico che ama questa musica, direi proprio di sì, visto che non è un genere in cui l'innovazione e seguire l'ultima tendenza del momento è fondamentale.

