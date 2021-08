Prima di procedere nella mia recensione, devo fare una doverosa premessa. Sulla copertina del DVD della pellicola il titolo riportato sarebbe "Flesh Gordon - Andata e ritorno... dal pianeta Korno!" e francamente mi sfugge il recondito motivo per cui, in Italia, sia reperibile il suddetto film con il titolo evidentemente purgato (ah, questi censori quanto sono stolti e contorti..). Il vero titolo è semmai proprio" Flesh Gordon - Andata e ritorno . dal pianeta Porno! "e non vedo perché non si debba parlare liberamente e correttamente dicendo" pane al pane " o meglio ancora" pene al pene" data la natura licenziosa dell'opera che ha una sua storia tutta particolare.

Quando nel 1974 i registi Benveniste e Ziehm decidono di realizzare un film bizzarro, unendo l'utile al dilettevole, pensano nientemeno che ad una satira porno dei film ispirati al super eroe Flash Gordon. Questo personaggio era stato creato dal fumettista Alex Raymond nel 1934 e , dato il grande successo , alcuni film ispirati alle sue avventure erano stati realizzati fra il 1936 e il 1940. Si sa che, in quegli anni, gli Usa attraversavano il periodo della Grande Depressione economica e qualsiasi iniziativa ricreativa intesa a svagare le masse (film, fumetti,musical ecc.) era ben accetta . Ma se in quegli anni '30 una certa mentalità perbenista non consentiva di realizzare opere audaci (vedi il severo codice Hays per i film), la situazione negli Usa e nel mondo cosiddetto occidentale negli anni 70 era radicalmente diversa . In America, alle prese con i postumi dolorosi della guerra in Vietnam e con l'affare Watergate, spirava un certo vento di liberalizzazione in materia di costumi sessuali e in tanti film certe tematiche venivano affrontate con un certo piglio esplicito. Ecco perché, al fine di sperimentare e divertire il pubblico, uscì un film come "Flesh Gordon - Andata e ritorno, , dal pianeta Porno!!" ove il nome del protagonista non è più Flash Gordon, bensì Flesh (carne) Gordon giusto per mettere in chiaro la componente erotica del personaggio e della trama . Pertanto la vicenda riesce ad essere decisamente boccaccesca e divertente (il che è conseguente in materia di eros..).

In breve i fatti . La vita degli abitanti della Terra viene sconvolta un bel giorno da un evento insolito : una pioggia di raggi radioattivi investe il pianeta causando conseguenze incredibili poiché chi viene colpito, indifferentemente uomo e donna, è colto da un irrefrenabile raptus erotico. E quindi, che sia l'uccello che tira o la passera che prude bagnata, ovunque si assiste ad infuocati coiti non solo in privato, ma anche per la strada senza badare ad alcuna discrezione. Grande dibattito fra scienziati sbigottiti di fronte agli eventi (ipotizzano perfino trattarsi di un virus misterioso ) , la cui origine è presto detta : questi raggi radioattivi provengono dal pianeta Porno retto da un perfido Imperatore di nome Wang. Questi, giusto per dare un'idea, è un personaggio talmente laido e viscido da farsi chiamare dai sudditi con l'appellativo di "Sua Schifosita'" e "Sua Paraculaggine" ed è animato dall'intento di indurre i terrestri a smettere di fare la guerra e fare semmai l'amore (niente male come programma. .).

L'attacco al pianeta Terra investe, fra l'altro, un aereo civile a bordo del quale si trovano Flesh Gordon e la giornalista Dale Ardor che riescono a scampare alla caduta del velivolo lanciandosi con un paracadute. Per loro fortuna atterrano nei paraggi della residenza dello scienziato Flexi Jerkoff (nel doppiaggio italiano è chiamato dottor Vaffa, guarda caso .) che ha brevettato un razzo di forma fallica per raggiungere il pianeta Porno e aver ragione del perfido Wang. La missione dei tre eroi avverrà fra mille insidie, passando per l'incredibile corte (sentina di inaudite depravazioni sessuali) dell'Imperatore e affrontando prove pericolose con personaggi incredibili (fra gli altri i Penosauri, le pervertite e tettute Amazzoni nude, ecc.) ma il lieto fine è assicurato. E come potrebbe essere altrimenti anche in virtù dell'appoggio di un gruppo di resistenti (inaspettatamente gay) capitanati da Prince Precious (nel doppiaggio italiano il Principe Pirla)?

Certo un film di questo genere, spiccatamente trash movie, può anche urtare gli animi teneri inclini a toni da politicamente corretto. Ma è pur vero che, nell'animo umano c'è un recondito bisogno di licenziosita', maggiormente esplicito negli anni in cui usciva il film, realizzato anche con effetti speciali un po' artigianali (es. animazione in creta a passo uno) che conferiscono un sottile fascino da b-movie all'opera. Per non tacere poi della sana satira verso tutti quei supereroi (da quelli dei comic strips fino ai più recenti agenti segreti) che paiono così indispensabili per la salvezza del mondo. Se poi si aggiunge un occhio di riguardo ai sani bisogni sessuali da soddisfare, si va sul sicuro sull'interesse che può suscitare un film al punto da generare situazioni foriere anche di buonumore (il che non guasta mai .).

Certo non si tratta di un film consigliabile alle educande, giusto per non risvegliare ardori repressi. E tutti gli altri sono comunque avvisati : il divieto di visione ai minori di 18 anni è logico . Si tratta di divertente finzione cinematografica. O così perlomeno dovrebbe essere, a meno che successivamente si avverta inopinatamente una certa libido, indotta da raggi cosmici provenienti da un lontano pianeta sito in una remota galassia. Forse ciò potrebbe giustificare inaudite erezioni e forti pruriti bagnati nelle giovin signore ..