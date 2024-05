Music & me è l'album che da un lato porterà la Motown a preferire progetti solisti per Michael piuttosto che per tutti i Jackson 5, ma dall'altro la stanchezza del pubblico verso il Michael bambino non porterà il disco al successo dei primi due.

Apre With a child's heart, e già da qui si nota la maturazione della voce del cantante di Gary. Nella seconda canzone, Up again, si nota invece una maggiore presenza in questo disco del pianoforte rispetto ai due lavori precedenti.

All the things you are passa senza infamia e senza lode, mentre invece è un bel brano Happy, colonna sonora del film La signora del blues con Diana Ross così come pure Ben era stata colonna sonora del film omonimo.

A chiudere il lato a il crescendo di Too young, mentre ad aprire il lato b Doggin' around, complessivamente un buon brano.

Jonnhy Raven pure è piacevole, meno, a dispetto del titolo, Euphoria.

Morning glow e Music and me sono due belle canzoni che danno al disco una sufficienza più tirata rispetto ai primi due album, dove il voto è più convincente.

Passano altri due anni e Michael darà alle stampe l'ultimo album solista del periodo giovanile, Forever, Michael.