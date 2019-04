Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

Minuto 5: ok, pesante è pesantuccio, ma non è niente di che... è pur sempre Metal, in fondo, ci sono avvezzo.

Minuto 13: almeno non fa paura come Weyes Bluhd, posso starmene in panciolle, tranquillo e rilassato.

22: sto bene; sento alcune staffilate nella regione lombare, ma è solo suggestione.

30: c'è un'entità maligna che mi sta schiacciando contro le piastrelle... però sono a metà, fatto 30 facciamo 31.

37: ho brutti pensieri; immagini sanguinose, immagini omicide si accavallano nella mia mente... ma ormai sono ipnotizzato, trascinato in questo gorgo di merda, non posso più venirne fuori...

42 e oltre: -----

Duo metà americano metà svedese; alle spalle hanno già due anni di onorata carriera, con la chicca della trilogia "Homicidal Mania". Un po'guasconi, ma fidatevi: sono bravi ragazzi (e se gli fate la rece vi ringraziano pure).

Cover-collage degna dei primi Carcass, chitarre che sono scariche di colite ulcerosa, voce che suppura dritta dai fondali del brodo primordiale, ritmo di base talmente lento da intaccare la dura madre, occasionali arpeggi Black Metal su uno Sludge/Doom che ricorda necessariamente Esoteric e Primitive Man, condito da un'atmosfera ipnotica vagamente godfleshiana.

E se credete che lo ascolterò una seconda volta, siete pazzi...

Può causare svariati disturbi della personalità e parotite acuta. Non ascoltatelo se siete incinte o state digerendo, ciao.