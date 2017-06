I Mòn sono una band romana formata nel 2014 da Rocco Zilli (Voce, Synth, Chitarra), Carlotta Deiana (Voce), Michele Mariola (chitarra), Stefano Veloci (basso) e Dimitri Nicastri (batteria).

Il loro album di debutto, Zama, vede la luce solamente tre anni dopo, e viene pubblicato nel maggio 2017 dalla Urtovox Records.



Con questa prima opera i Mòn si sono già guadagnati un posto di tutto rispetto nel panorama musicale Italiano. Il loro sound richiama particolarmente l'alternative rock di band affermate quali Pixies e Arcade Fire, miscelato coraggiosamente a suoni puramente elettronici (un po' lo stesso formato utilizzato dai Radiohead nei loro ultimi lavori).

Per quanto riguarda la parte elettronica le influenze maggiori sembrano essere il downtempo di Thyco e l'ambient Aphex Twiniano.

Proprio il contrasto tra suoni strumentali e suoni elettronici rappresenta con tutta probabilità il punto caldo dell'intero album.



Il mix vincente dei Mòn è probabilmente quello di riuscire a soddisfare il ''palato'' di tutti, pur senza rinunciare ad una propria forte personalità. Dietro a delle apparentemente semplici e delicate melodie Pop, si nascondono infatti arrangiamenti talvolta furiosi, ''incavolati'' e di pregevole fattura, curati nei minimi dettagli, che dimostrano qualità e originalità.

E se ad un primo e distratto ascolto si inizia a battere il piede a tempo ed a lasciarsi trasportare da un, pur già consacrato da anni, classico formato di canzone, dopo un paio di ascolti ci si rende subito conto della ricercatezza delle melodie e della profondità di alcuni suoni , in particolare quello delle chitarre (talvolta quasi post-rockeggianti) e del sintetizzatore.



Pur non proponendo nulla di innovativo, è da apprezzare la coraggiosa scelta fatta dai componenti del gruppo nell'intraprendere questo difficile percorso musicale.

Il disco nel complesso risulta piacevolissimo, a tratti si farebbe fatica a pensare che sia il risultato di menti così giovani, sembra più il frutto del lavoro di un complesso musicale già affermato da tempo ed in cima alle classifiche, maturato dopo il susseguirsi di diverse esperienze.



Un ottimo debutto dunque, che pone molta attenzione sulla band Romana, chiamata a rispettare in futuro le grandi aspettative generate da Zama.

Infine una personale nota di riguardo per la copertina e la splendida artwork all'interno dell'album con i testi delle canzoni.

