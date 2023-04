E' USCITO IL SINGOLO PARTE DEL PROSSIMO ALBUM DEGLI MST - EVIL KIDS

GENERAZIONI INCAVOLATE CONTRO UN SISTEMA PRESSOCHE’ SBAGLIATO. GLI MST RITORNANO SULLA SCENA MUSICALE URLANDO SOGNI E PROCLAMANDO INCUBI.

Dopo mesi di lavoro e collaborazioni in silenzio, gli MST rientrano nello scenario musicale dando del filo da torcere ai nuovi nati nel quartiere del Metal rock, regalando un nuovo singolo a ridosso della Pasqua volto a riportare il loro messaggio dedicato a quest’epoca così complessa e spesso sbagliata, urlando il bisogno di cambiare le carte in tavola.

Urlare può servire per essere ascoltati ?

Ci si sente sempre più tristi o sempre più incazzati, dato questo aspetto così digitale in questo mondo sempre più individualista dove si fa ghosting e si cresce basandosi su stereotipi di comodo nei quali affogare le proprie frustrazioni, in cui si vivono relazioni d’amore chiamato ‘liquido’ sviscerando sempre di più in costanti modi in cui persino un’amicizia solida diventa ‘liquida’.. per non parlare di tik tok..un grande ‘digital world of content’ in cui tutto è a portata di mano ma nulla esiste realmente.

Un labirinto degli specchi su cui sbattere la faccia, trovare una via d’uscita dopo essersi immersi in una via di fuga, li dove nasce il delirio si genera la verità.

Evil Kids il primo singolo estrapolato in anteprima al nuovo album MST – uscita prevista maggio 2023 – è in linea. YouTube Spotify e tutti i digital store ufficiali.

Il video è stato girato interamente di notte dalla band, con l’aiuto del loro video maker oramai ufficiale Elia Ciamei, che basandosi sulla strumentazione ed illuminazione forte ma semplice utilizzando come location un capannone completamente vuoto, asettico, per poterlo riempire di grida, e di grinta.. perché loro ne hanno tanta, ha saputo interpretare al meglio il suono della determinazione.

Gli Mst sono una band che esce dal coro dell’ordinario, con forza metaforicamente parlando, e senza farlo apposta, dato che ha sposato un mondo Dark, Pop ed anche un pò Grunge per potersi esprimere attraverso linguaggio e suono strutturati ad hoc dal produttore della band, con i testi scritti ed interpretati dal cantante Biggie, che appunto ha sempre da comunicare qualcosa per cui vale la pena ‘urlare’ per conto di questa nuova generazione che ha tante cose da dire e che non vuole perdere la possibilità di continuare a sognare.

Il nuovo album MST si intitolerà appunto EVIL KIDS, e racchiuderà tracce e collaborazioni in feat, con alcuni tra i membri della scena Trap e rock emergente italiana. Un lavoro che ha richiesto mesi di silenzio per la sua preparazione, forse il più interessante mai scritto fino ad oggi, e che non deluderà di certo i fan, impegnati a saltare ancora adesso dopo appena 24 ore dall’uscita del nuovo singolo.