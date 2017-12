Un gran bel disco, musicale e politico, maturo e coinvolgente.

La cantautrice pakistano-norvegese rimane su coordinate alternative rock, ma spinge molto sul significato sociale delle sue canzoni, mettendo a fuoco temi importanti, dall'emigrazione forzata alle derive fascistoidi che, in modo sempre più preoccupante, lasciano indifferenti politici e gente comune.

La musica, quantomai affascinante, spazia dall'indie-rock arricchito da echi new wave a intense ballate impreziosite sfumature elettroniche.

Ci si può sentire una PJ Harvey purificata dalla ruvidezza blues così come qualche rimando a certo rock intellettuale anni '80, un po' come dei Talking Heads appena meno etnici.

Tutti i pezzi sono costruiti ed arrangiati con cura, c'è sempre ottima musica ad accompagnare la sua voce evocativa, qua e la fanno capolino un sax o una chitarra alla Andy Summers.

Musica accessibile ed importante allo stesso tempo, strutturata senza forzature, melodica ma sempre molto profonda.

Coinvolgente e stimolante. Caldeggiato