"The official release of this album was prompted by the fact that we found anonymous bootleg tapes of the '96 Tokyo show coming from Japan, and felt that the recording captured the true uncompromising live spirit of Napalm Death."

Così è scritto all'interno del cd; basta e avanza per capire l'attitudine, il tiro spropositato, la cinica violenza di questa ennesima colossale mazzata da parte degli indiscussi padrini del Grindcore. L'anno è il 1996 ed è il tour dell'album Diatribes, il lavoro meno ostico ed anche più accessibile del combo inglese (accessibilità da prendere con le giuste precauzioni perchè ci troviamo sempre al cospetto dei Napalm Death, mica pizza e fichi!!!!).

Ci sono brani tratti dai loro primissimi martorianti LP: le barbare sassate di "Siege Of Power", "Suffer The Children", "The Kill", "Scum", "I Abstain", "Life?".

Si ricordano di omaggiare anche l'episodio più oscuro e vicino al freddo suono industriale dell'album Fear, Emptiness, Despair: "More Than Meets The Eye" ed "Hung" suonate in rapida successione come se fossero un unico indistinto, dilaniante pezzo. Registrazioni volutamente grezze e cupe, dove il growl di Mark detta legge; aiutato nei suoi gutturali proclami dalla batteria inumana e velocissima di Danny. Un muro, di smisurata ed inarrivabile potenza, che viene edificato dalle ciclopiche chitarre suonate con dei volumi da stordire il pubblico nipponico; appartengono a Jesse Pintado e Mitch Harris le due sei corde. Ci pensa infine il basso di Shane ad infierire ancor di più, con ancor maggior cinismo sugli astanti accorsi a questa dimostrazione di forza che non teme rivali.

Per l'ennesima volta mi vedo "costretto" al massimo dei voti: settanta ed oltre minuti è la durata del concerto. Un godimento infinito per chi come me è cresciuto con queste aberranti sonorità.

Un'esperienza live da provare (ho presenziato ad almeno dieci loro concerti!!!) perchè sono ancora vivi e vegeti dopo oltre trent'anni di carriera: Leaders Not Followers...NAZI PUNKS FUCK OFF...

Diabolos Rising 666.