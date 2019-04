...Vaffanculo...Merda al cubo...

Piove, piove, piove da qualche giorno qui in Ossola; dovevo salire ad oltre 2000 metri di quota quest'oggi per la festa di apertura di un noto bivacco. Ma la neve è scesa ancora abbondante ed il tutto è stato rinviato. E la mia angoscia, la mia paranoia ha raggiunto livelli esplosivi...

Come sempre mi ci vuole il Grindcore-Death Metal per cercare quella pacifica quiete interiore. E' così da decenni, mi conosco.

Sono solo in casa; le mie donne sono in giro per centri commerciali. Orripilanti posti che non fanno per me.

L'orripilante Musica dei Napalm Death fa al caso mio quest'oggi.

In attesa del nuovo album che dovrebbe uscire entro la fine del 2019; troppi quattro anni di attesa dall'ultimo lavoro in studio.

Mi conforta una loro raccolta, una compilation (mi viene da ridere ad usare la parola compilation nei riguardi dei padrini e padroni del Grindcore) uscita nel 2016 per la Earache Records. Ho tutto dei Napalm: album, live, Ep, sette pollici, singoli, raccolte varie. Per un totale, tra cd e vinili, che ha ormai superato la trentina di pezzi.

Un amore viscerale il mio, maschio, repellente...

Si parte con Scum del 1987 e si arriva, con un percorso circolare, con il SECONDO (come durata) di You Suffer.

Tutta la carriera, uscita per l'etichetta Earache, viene scandagliata, sezionata: dal Grindcore, al Death Metal, alla sbandata industriale del 1994 fino agli ultimi epilettici e tiratissimi episodi in una forma spropositata e velocissima di Hardcore-Crust.

Siege of Power, Suffer the Children, The Kill, Nazi Punks Fuck Off (cover dei Dead Kennedys sempre doveroso citarli), Mentally Murdered, Plague Rages, I Abstain...

70 minuti scarsi per 25 (s)brani.

Ma ora mi devo fermare...stanno rientrando le mie donne. Devo spegnere lo stereo od almeno cambiar Musica.

Proverò con i Depeche Mode che Elisa sta iniziando ad apprezzare!!!...WALKING IN MY SHOES...

...I Suffer But WHY...

Diabolos Rising 666.

P.S. : scritta in dieci minuti...e si vede...questa pagina fa schifo...