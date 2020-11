Ne sono uscito frastornato...ed era quello che volevo in questo buio pomeriggio, in questa merda di vita attuale...CONTAGION...

Dodici sassate tremende, che non danno tregua nello scorrere del magma uditivo messo in atto.

Sono rimasti in tre: Mark, Shane e Danny. Mitch è uscito dal gruppo dopo il tour del 2015 e non ho capito se ha partecipato alle registrazioni con la sua straziante sei corde. Ma conta poco questo particolare perchè fanno come sempre PAURA.

Cinque anni di attesa...un'eternità per me.