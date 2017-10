Uno dei grandi dilemmi legati alla storia musicale dei Gallagher che nessunio ha ancora compreso: in base a quale criterio vengono scartate le canzoni dai vari album?

Chi conosce la storia degli Oasis ben sa (e sarà d'accordo) che molte volte le b sides sono le vere perle che fanno la differenza. Allo stesso modo, ecco quattro tracce escluse dal primo album da solista di Noel, qui presentate sotto forma di EP e risalenti al 2011.

Esse appartengono alla tracklist dei singoli AKA... What A Life!, Dream On, The Death Of You And Me e If I Had A Gun. I brani sono molto distanti musicalmente tra loro e allo stile prettamente Gallagher della canzone rock mid tempo viene preferita la sperimentazione verso altri territori.

Ad esempio I'd Pick You Every Time ricorda molto il folk alla vecchia maniera con il banjo onnipresente e il romanticismo struggente che mostra. The Good Rebel è la più beatlesiana e aggiungerei ottimista che con un coro inneggiante alla pioggia sorride al mondo. La collaborazione con i produttori Amorphous Androgynous (ovvero l'alias dei The Future Sound Of London) porta alla realizzazione di Shoot A Hole Into The Sun. Più che un remix si tratta di una rielaborazione graffiante e sfocata di If I Had A Gun che adesso sembra uscita da A Storm In Heaven dei Verve. Il vero asso nella manica (e purtroppo poco proposta dallo stesso songwriter, un gran peccato a parer di chi scrive) è Let The Lord Shine A Light On Me. Dalla cima di una montagna la richiesta di un uomo che si sente una goccia nell'oceano per ottenere la pace con se stesso, archi lontani e poche note (chi ha apprezzato lo stile di Standing On The Shoulder Of Giants noterà una forte reminescenza con Gas Panic).

Sin dagli inizi dei duemila il suo tentativo di apportare delle modifiche e di far evolvere gli Oasis come una band sicura di sé ha portato alla psichedelia del già citato Standing On The Shoulder Of Giants, al revival di alcuni suoni degli anni settanta che è palese in Dig Out Your Soul. Nonostante la "perdita" di Gem Archer (altro importante fautore di ciò) egli continua a fare quello che chiunque imbracci uno strumento dovrebbe: suonare quel cazzo che si vuole fuori da ogni recinzione artistica.