"E il gatto fa'... miao. E l'uccellino fa'... cip. E il leone fa'... roarr. E il cane fa'... bau. E la mucca fa'... MUUUUUUU!

E io ce l'ho, PAPPAPPERO e tu no ooo!

Noi abbiamo il cervello, siamo intelligenti, noi. Noi siamo canadesi. Voi invece siete solo di Hollywood. PAPPAPPERO!

Noi siamo "sbagliati", voi non avete questa fortuna. PAPPAGGIUSTO!

Noi abbiamo una bella "Vitellone Mask Replica", voi avete ancora quella trota? Naaa... PAPPAPPESCA!

Noi facciamo quel cazzo che ci pare, invece voi non ci riuscite. PAPPAFOTTITI!

A noi non ce ne frega un cazzo di niente. Voi state nella merda, continuate a considerare. PAPPAKARMA!

Non ci avete mai visti dal vivo?

S-U-I-C-I-D-A-T-E-V-I. PAPPACAPPIO!

Voi avete paura di morire? Noi conosciamo le nostre morti. PAPPATIÈ!

Siamo la band più cazzara di tutti i tempi. Perciò siamo i più bravi. PAPPALOSAPEVAMO!

Siamo la più grande band del pianeta? Dell' Universo, coglioni... PAPPACOSMO!

Abbiamo un "Big dick", non si era capito? PAPPASLEPPA!

La nostra musica vi disturba? Significa che non capite un cazzo. PAPPAMALUM!

Siamo indecifrabili? E allora lo vedete che non capite un cazzo? PAPPAZZERO!

Se ti sembra che ti stiamo prendendo per il culo invece siamo seri, quando siamo seri ti stiamo veramente prendendo per il culo. PAPPAPPULO!

Ma come vanno vestiti 'sti soggetti? Pigliainculo che non sei altro, ma che ti credi che è una sfilata di moda? Ci sono dei veri "artisti" sul palco. PAPPAFASHION!

È venuto prima l'uovo o la gallina? "All lies" ragazzi, ormai siete grandi, seguiteci e saprete la verità. PAPPAOMELETTE!

Cosa facciamo di questi tempi? Noi ci facciamo i cazzi nostri, voi mai eh? PAPPAZITTO!

Siamo immortali? Ebbene sì. PAPPAESAGERATO!

Il nostro miglior pregio? La modestia. Quello peggiore? Ci mangiamo i plettri. PAPPABBUONI!

Siamo i vostri guru punk-core trascendentale? E allora leccatecelo 'sto cazzo di alluce. PAPPASCHIFO!

Abbiamo seppellito i melodici? Acciaccare i "bacarozzi" è cosa buona e giusta. PAPPACHEPALLE!

Come primo lavoro facciamo gli spazzini, abbiamo spazzato via tutti gli altri gruppi... (meno i Minutemen, forse). PAPPAMASTROLINDO!

WOW! Siete grandiosi! La vita dei Nomeansno è sempre grandiosa ragazzo... PAPPAPPERO!

Kerr jazz (col cazzo) che sì: NOvuoldireNO!

Hasta la Victoria, e andate tutti a "Vancouver", Wright? (x2...), CORE de Roma.

Sguaiati Sgorbi Sghignazzando Sghembi Suoni, Sgattaiolano in Gattabuia Singhiozzando Screzi Sconnessi, Scrollandosi Strambi Strali SCREAM!

Improvvisano jazz, progressive scarnificato, accelerano fulmicotone, caustici mantra, schizofrenia colta, psycho punk: sembra facile, eh? Non lo fate sapere troppo in giro...

“Chi fa la spia non è figlio di Maria, non è figlio di Gesù. Quando muore va laggiù, va laggiù da quell’ometto che sia chiama diavoletto”. E chi ci va laggiù? OH SÌ! BRUNOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

PAPPAPPERO!!!