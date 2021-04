Le pagine di storia della musica sono piene di giovani ragazzi che hanno, spesso inconsapevolmente, cambiato qualcosa nel mondo. I Beatles non avrebbero mai immaginato di poter diventare qualcosa la cui fama e successivo scioglimento avrebbero portato a conseguenze così grandi. D'altronde come disse uno di loro, erano più famosi di Gesù Cristo. E nemmeno Elvis avrebbe mai immaginato di poter diventare una sorta di Dio sceso in terra, con un influenza così forte sulla massa.

Ebbene, lungi da me voler fare paragoni di alcun tipo e forma, probabilmente nemmeno quei cinque ragazzi di Compton avrebbero mai immaginato che la loro voce potesse essere così influente e che quel disco, frutto di anni di rabbia e soprusi, potesse diventare un simbolo e un manifesto di un intero movimento che sarebbe esploso da lì a poco.

Dj Yella, Dr. Dre, Eazy-E, Ice Cube ed MC Ren danno vita a Straight Outta Compton, uno dei massimi capolavori della storia dell' Hip-Hop.

A livello di importanza storica, questo disco è forse l'opera più importante mai tirata fuori da un rapper. Non esiste disco Gangsta Rap successivo a questo che non abbia alcuna ispirazione da questo...Questo è il disco che contiene "Gangsta Gangsta", quella Title Track che mise per la prima volta in luce il talento di Ice Cube (uno che di stradà ne farà parecchia) e Dr. Dre (il più grande, pochi cazzi) e quella ormai leggendaria "Fuck Tha Police", che costerà alla band una inchiesta da parte di CIA e di FBI e che darà al gruppo l'appellativo di "Band più pericolosa del pianeta".

Anni di rabbia causati da soprusi e razzismo trovano sfogo nelle violentissime rime di questi giovani ragazzi e nelle basi G-Funk di Yella e Dre, le quali comporranno una tracklist leggendaria.

Questo disco è un pezzo ENORME di storia che, a parere di chi vi scrive, và conosciuto a prescindere dai propri gusti musicali. Anche solo per conoscere qualcosa che fondamentalmente noi italiani non conosciamo fino in fondo, e probabilmente ( e fortunatamente) mai conosceremo.

"Yo Dre, I got something to say."