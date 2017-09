Una volta un uomo mi disse "il punk è solo gente che urla incazzata".

Un'altra volta l'uomo mi disse "il punk è solo musica suonata male e registrata peggio"

Una volta un altro uomo mi disse "i giapponesi amano prendere le tendenze estere ed esasperarle".

Alcune volte è tutto vero. Sono le volte in cui ai giapponesi il punk hardcore riesce particolarmente bene, e questo accade spesso. Hardcore apri-e-gusta come il ramen istantaneo, quello in cui gli LP durano 15 minuti e gli EP ne durano 9. 殺人予告 (Minacca di morte?) degli Acute ne è un episodio particolarmente ben riuscito.

Le conclusioni si traggono da sé.

Mamma quant'è bello questo disco.

Aiuto quanta violenza mette questo disco.

Quanto è bella la violenza.