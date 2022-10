Otis Redding,il re della musica soul. Un mito.Come spesso accade, a furia di ascoltare le versioni in studio, pulite e perfette di canzoni celebri, quando vengono cantate dal vivo, se non esprimono la magia della registrazione del disco, si rimane unpo' delusi. Cos'ì per me è anche questo "Live In Europe" di Otis Redding. L'unico album live pubblicato quando era ancora in vita. Secondo me è stato pubblicato un po' frettolosamente, giusto per cavalcare l'onda del grande successo che stava avendo Otis in quel momento. Cover e alcuni brani suoi.per un totale di poco più di trenta minuti. Contiene grandi canzoni da "Respect" a " Satisfaction", a" Shake"o ancora "These Arms of Mine", ma la resa totale del disco a me appare frettolosa e senza le giuste pause di silenzio che "l'anima" deve pretendere. E' solo una testimonianza di Otis Redding dal vivo ma niente di più. Non mi lascia particolarmente entusiasta. Una menzione a parte merita l'interpretazione di " I've Been Loving You Too Long" che sa colpire nell'intimo come sempre. Dispiace che di lì a pochi mesi Otis sia morto in un tragico incidente aereo. Era nel pieno della sua carriera ed anche se le condizioni metereologiche non lo consigliavano, decise ugualmente di partire col suo aereo privato, per onorare l'impegno che aveva preso di cantare all'università del Wisconsin. Così è entrato nella leggenda.