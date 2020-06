Ho atteso questo disco con una comoda e disincantata posa da semiappassionato, sicuro di potermi aspettare il solito, che è arrivato con tutte le caratteristiche del caso. Ne assaporo l'ovvia sostanza di disco acustico levigato dalla saggezza dei decenni che Mike Kinsella ha speso dietro al possibile disco Owen perfetto. Anzi, manco è vero. Ho sempre pensato che questo progetto fosse un prodotto inevitabile della presenza di Mike su questa terra, come se finché l'autore vive deve uscire pefforza un disco del suo progetto acustico, ogni tanto, come dire che i brani in questo stile escono all'autore senza sforzo. E infatti non c'è mai stata una vera e propria evoluzione stilistica; qui si sente che è accaduta la reunion degli American Football, diciamo che un appassionato ne sente la presenza in una specie di leggero aumento della spigolosità, come se questa fosse una variante minima della solita ricetta. Ma nulla più.

E però non mi vedrete mai rifiutare un pasto casereccio solo perché è la millesima volta che nonna ti presenta le polpette. Ne apprezzerò anzi il gusto particolare e unico, a suo modo, di ogni boccone, in un atteggiamento zen che punta ad assaporare l'unicità di ogni momento di una routine amata. Qualcuno dice ecco è fanboy, solo che si vuole dare un tono. Eppure il tono di questo riverbero rende la polpetta, pur nella sua polpettosa essenza uguale a se stessa in quanto esponente della gloriosa razza delle polpette secondo la ricetta de nonna, un po' più buona del solito, e gli arrangiamenti del pan grattato danno un ritmo più solido e variegato alla masticanza, e il valzer del manzo con i pezzetti di salame è meglio amalgamato del solito, dando all'arpeggiare solito della carne un'aderenza al melodioso tuorlo più ispirata di altre volte. Il vero buongustaio mastica lentamente e apprezza la semplice bellezza della scarpetta fatta col sugo bomba.

E se poi chi è con me sorriderà svelando un pezzo di prezzemolo fra i denti io tacerò, consapevole che l'etichetta è nemica di tutte le cose spontanee, belle e divertenti.