Thembi cioè degno di fiducia. E così è di certo, quando ci porta per mano su percorsi piani o accidentati. Il suo incedere tenorile ha fatto della scienza dell’attimo la punta acuminata di questa freccia invisibile e dell’eternità il proprio modus vivendi. Da quando in qua la disfasia sonora (freejazz la si chiama di solito, impropriamente) sa di intimo, di familiare? Eppure è proprio così.

Pharoah è la nube che passa ed è il monte immoto —il pensiero che svanisce e la mente che non trema— e noi piccole gocce di brina.

A twelve-bar 21st Century Cosmic Blues: così lo definì Lonnie L. Smith, che le note di quel piano elettrico metteva in fila, come lo spumeggiare dell’onda, l'andirivieni del respiro od il brillare tenue dell’Orsa minore.

Sin dall’inizio t’avvolge morbidamente: un vagabondare astrale che vorresti non finisse mai.

