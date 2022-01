Ve la promisi, e quindi eccola:i film Pixar, dal meno bello al più bello. In questa prima parte di due ci saranno i film brutti/mediocri/buoni (che poi, di brutti ce n'è solo uno). Ma ora vi ho fatto aspettare anche abbastanza (solo 6 mesi), andiamo a sviscerare questi film:



ULTIMO POSTO: https://www.youtube.com/watch?v=e6QZCU9rTiw

Non è assolutamente un mistero che il film meno riuscito di tutta la produzione Pixar sia proprio Cars 2, ma secondo me pochi sono riusciti a spiegare veramente il perchè:Pixar è famosa, oltre per essere il pioniere dell'animazione in CGI, per il suo storytelling sempre ricco e originale che riesce a volte a bagnare il naso a molti altri film; anche quelli non eccelsi hanno comunque una ricchezza tematica e narrativa notevole che li rendono degni di lode anche se non sono brillantissimi. Cars 2 non è assolutamente il caso:la storia di questo film non ti lascia assolutamente nulla, il filone di spionaggio viene introdotto in maniera pigra, i personaggi non hanno praticamente personalità se non giusto Cricchetto che viene reso protagonista assoluto, l'intera sottotrama di questo carburante ecologico è poco interessante soprattutto per un pubblico di bimbi a cui questo film è rivolto. Anzi, un altro motivo per cui Cars 2 narrativamente non funziona è perchè i pilastri portanti della trama, ovvero l'intera sottotrama del carburante ecologico e la rivalsa delle macchine arrugginite, sono elementi che un bambino non può capire ma un ragazzo/adulto si. Questa scelta potrebbe essere stata fatta per rendere partecipi anche gli adulti, attraverso una trama più complessa, ma neanche gli adulti riescono a seguire bene la narrazione a causa di personaggi totalmente piatti e di uno humor troppo puerile. Cars 2 è una scelta sbagliata di storytelling dietro l'altra, proponendo una storia poco interessante per grandi e piccini con risvolti nella trama decisamente prevedibili se non addirittura illogici. Si salva la maestria tecnica tipica della Pixar e la regia sempre ottima di John Lasseter che regala alcuni momenti che staccati dal film sono molto belli. Se avete visto il primo Cars, saltate direttamente al terzo.



IL 23°: https://www.youtube.com/watch?v=xI7L4VNcOmE

Fa veramente male mettere questo film solamente sopra a Cars 2, perchè aveva veramente tanto da dare...ma Il viaggio di Arlo non è esattamente un buon film. Ovviamente, tra Cars 2 e questo c'è un distacco bello grosso, ma anche in questo caso la storia non è perfetta. Ma, rispetto a Cars 2, non perchè è già dalla base sbagliata, è nello sviluppo decisamente confuso e in certi elementi che servono per forza a mandare avanti la trama che questa storia potenzialmente eccelsa viene buttata al macero. I personaggi sono un po' "hit or miss":Arlo può essere fastidioso a volte ma non è un brutto personaggio o protagonista, Spot il piccolo umano è poco interessante all'inizio ma man mano ha sempre più importanza e spessore, i t-rex sono personaggi carini che nella scena del falò riescono a trasmettere senza troppi giri uno dei temi portanti del film, ovvero l'affrontare la propria paura per non rimanerne vittima. L'animazione è forse ai massimi della Pixar:le ambientazioni sono costruite a regola d'arte, a tal punto che non ti sembra neanche animazione, ma ha un problema nell'animazione dei dinosauri, che non è assolutamente brutta ma il character design di questi, troppo bambinesco, la rovina un po'. Ma, come ho già detto, il problema principale è la storia:non c'è, è semplicemente Arlo che finisce lontano da casa sua, una serie di avvenimenti sconnessi che fanno diventare Arlo più maturo, Arlo che torna a casa, fine. Potevo dire molte cose su Cars 2, ma non che la sua storia non fosse una storia. Quella de Il viaggio di Arlo non è una storia, è a malapena l'abbozzo di una storia, ma riesco a capire perchè è venuta così:questo film infatti ha avuto una produzione molto travagliata, subendo molti cambiamenti anche a livello registico, l'ideatore del film Bob Peterson mollò il film lasciando solamente Peter Sohn alla regia e mi dispiace molto per lui, perchè si è beccato anche un po' di hating a causa di questo film quando in realtà non è sua la colpa. Spero possa rifarsi in futuro e spero non venga ricordato solo per questo passo falso per la Pixar tutta



IL 22°: https://www.youtube.com/watch?v=qWY_KtLbxkA

Anche questo Brave, come Arlo, ha avuto i suoi problemi di produzione:l'idea è venuta a Brenda Chapman, che è stata una delle registe per Il principe d'Egitto, che ad un certo punto nella produzione è stata licenziata e sostituita da Mark Andrews che, detto francamente, non aveva alcuna idea cosa fosse questo film (in un'intervista infatti ha detto "Gender has nothing to do with this movie"...ok Mark, se lo dici te). E infatti, il risultato finale non è decisamente ottimo, ma è comunque meglio di Cars 2 e Il viaggio di Arlo vista la sua idea interessante e la sua storia buona e non così scontata (che non sempre è sinonimo di buono, come nel caso della svolta "orsosa" che ha il film). Come protagonista, Merida può risultare poco interessante e spesso compie cose in maniera illogica e il villain non è per nulla caratterizzato, ma il resto dei personaggi è buono:il padre e la madre di Merida hanno una bella dinamica tra loro e la loro figlia, i pretendenti per la mano di Merida e i loro padri sono a loro modo memorabili, non buoni o profondi ma almeno te li ricordi, anche la vecchia strega non è così interessante come personaggio ma almeno te lo ricordi. E' un po' anche il film così:non è esattamente un buon film, ma almeno te lo ricordi. Poi c'è anche il fattore dell'animazione, qua veramente impeccabile. Insomma, un film circa decente con qualche elemento ottimo.



IL 21°: https://www.youtube.com/watch?v=XC5oGaGwv9w

Cars per il sottoscritto è un film abbastanza frustrante. Non per la storia, a suo modo buona, non per i personaggi, non così caratterizzati ma comunque ok, ma per il suo worldbuilding:il mondo di Cars è una continua serie di citazioni automobilistiche che messe in un mondo come il nostro rendono questo universo creato da John Lasseter poco chiaro su come funzioni. Prendo un altro film d'animazione, Robots, fatto dai Bluesky studios:in quel film ci viene spiegato in maniera molto intelligente come i robot nascono, cosa e come mangiano e bevono eccetera. Cars questo non lo fa, e lo spettatore come me di conseguenza si chiederà come nascono le macchine, se si nutrono attraverso la bocca o il serbatoio, come invecchiano e muoiono e così via. E' frustrante per me, perchè sono sempre molto interessato a sapere come funziona un mondo immaginario come quello di Cars. Tolto questo, il film è ok:storia carina che oscilla tra momenti che sono puro riempitivo (che, diciamocelo, poteva essere tranquillamente tagliato dalle quasi 2 ore di film) a momenti eccelsi come tutta la back story di Doc, l'incidente sul finale o il flashback con "Our town" in sottofondo. Questi momenti si che ti innalzano il film, che rimane solamente una buona visione, niente di più, niente di meno



IL 20°: https://www.youtube.com/watch?v=DhlPAj38rHc

Cars 3 è Rocky 4 che non aveva voglia, detto papale papale. Il film però è buono e a suo modo un passo avanti rispetto al primo capitolo. Per una volta, Saetta McQueen non viene relegato ad "unico personaggio con uno sviluppo sensato durante la storia", abbiamo anche la aspirante pilota Cruz Ramirez (se chiedete a me, decisamente più interessante del protagonista). La storia ha sempre i suoi momenti filler e i momenti veramente eccelsi, ma stavolta rispetto al primo c'è più "pathos", più vitalità nella storia che punta ancora di più su Doc e su come possa essere un punto di riferimento per Saetta a diventare lui stesso un punto di riferimento per Cruz. L'animazione ovviamente è sempre su un alto livello, per il resto non ho molto altro da dire, ha i soliti pregi e difetti di Cars. Guardatevelo perchè è il vero seguito di Cars



IL 19°: https://www.youtube.com/watch?v=fWOsRF_8I58

Toy story 4 è il più debole tra tutti i Toy story. Non ho mai e poi mai capito perchè la gente anche dopo la sua uscita lo ritenga un film non necessario, ha qualcosa da dire questo film e si impianta bene tra i suoi predecessori, contraddicendoli anche, il che non sempre è possibile. La storia si incentra stavolta tutta su Woody, su come non riceve più attenzioni (tra l'altro, la bimba si è scordata della promessa ad Andy di "prendersi cura di Woody"? Avevi solo un compito.) ma comunque cerca di fare tutto il possibile per la sua padroncina, compreso badare ad un giocattolo fatto da lei che tenta di buttarsi continuamente via perchè fatto con della spazzatura, per poi dopo una serie di eventi e incontri con personaggi vecchi e nuovi, abbandonare tutti quanti e vivere una nuova vita. Questa storia viene però fatta innalzare e abbassare vertiginosamente dai personaggi:di personaggi nuovi ci sono il papero e il coniglio, molto divertenti e con una gag nel film veramente brillante, il motociclista doppiato in italiano da Corrado Guzzanti è carino e rende bene, Boo Beep ha un nuovo background interessante ma soprattutto l'antagonista Gappy Gappy è forse il miglior villain mai uscito dalla Pixar, il suo conflitto interiore su come nonostante i suoi sforzi non venga accettata da una bambina è puro genio tematico come si incastra perfettamente con la storyline di Woody seppur andando a finire in direzioni diverse. Ma nel film ci sono anche i personaggi vecchi e qui veniamo al tasto dolente del film:i vecchi personaggi non hanno un ruolo nel film, non hanno più personalità, Mr.Potato, Rex, Slinky, sono nel film solo perchè ci sono, se li rimuovete il film rimane lo stesso e questo, per una saga corale come Toy story, è veramente grave. Ma nessuno di loro ha avuto lo stesso trattamento che ha avuto Buzz Lightyear...lo so che è sempre stato sotto sotto una macchietta comica, ma i film ti davano una motivazione per esserlo, ma la cosa della voce interiore: 1, viene quasi dal niente, 2, non fa ridere, anzi è doloroso guardare Buzz fare l'idiota senza un vero motivo. Toy story 4 poteva essere tranquillamente tra i migliori Pixar, gli ingredienti giusti ce li ha, ma questo elemento (fondamentale nei suoi predecessori) lo fa cadere dalle posizioni alte in maniera molto pesante



IL 18°: https://www.youtube.com/watch?v=itRlqaIRYjU

L'ultimo film Pixar che andai a vedere al cinema, Alla ricerca di Dory è un buon seguito/spinoff del suo predecessore. Si, la trama è un po' derivativa da altri e meglio riusciti film Pixar, come Alla ricerca di Nemo (eh, ma va!) o Toy story 3, ma comunque rimane di buon livello. I personaggi sono simpatici, ma non memorabili come erano nel suo predecessore (tranne Hank il polpo, ovviamente). L'animazione ovviamente è perfetta. E...questo è tutto, non ho molto da dire su questo film, è sommariamente un film buono con qualche cosa di eccelso (come la scena delle conchiglie...questa è Pixar!) e basta, non è come Toy story 4 o il prossimo in classifica che potevano essere eccelsi ma vengono trascinati verso il basso. E' un buon film nel suo insieme, andiamo avanti



IL 17°: https://www.youtube.com/watch?v=Bjq3CgiHF-0

Monsters university, diciamocelo, è per 2/3 un film mediocre:è la classica storia del personaggio sfigato (il buon Mike Wazoski) che prova in tutti i modi a confermare se stesso e a dimostrare che anche lui vale qualcosa nonostante tutto e a incorniciare questo elemento abbiamo una storia che dovrebbe essere divertente e invece è lenta e un po' già vista, soprattutto nel secondo atto, e personaggi dimenticabili e caratterizzati un po' superficialmente. Quindi, perchè non è più in basso? Ecco, il motivo per cui Monsters university non è nella parte più bassa della classifica (e aveva tutti gli elementi per essere in quella zona) è il suo terzo atto, totalmente imprevedibile e che gioca con elementi e tematiche molto belle ed interessanti:Sullivan che ha maneggiato il simulatore per far credere a Mike di essere spaventoso, Mike che entra nel mondo umano per mostrare che può essere spaventoso per poi scoprire che non lo è, il discorso cuore a cuore di Sullivan e Mike sul lago, loro due che poi spaventano un gruppo di adulti per tornare nel mondo dei mostri, Mike e Sully che vengono cacciati e riescono a trovare un lavoretto alla Monsters Inc per poi man mano scalare i vertici dell'azienda, è un terzo atto maturissimo che riflette su temi che bisognerebbe mettere sempre in un film per bambini, per fargli capire che nella vita si può fallire e che bisogna comunque tentare nuovi percorsi quando quelli che vuoi seguire non li puoi percorrere. Qualcosa del genere la Pixar non l'ha mai fatto e credo mai lo rifarà...ma, come già detto, ci sono anche i primi due atti, che non sono granchè e quindi il film alla fine della fiera è buono, assolutamente, ma è soprattutto per quell'atto finale, il resto non è decisamente buono.



IL 16°: https://www.youtube.com/watch?v=ID0dV85gJZE

Gli incredibili 2 è, nel complesso, il miglior sequel degli anni 10 per Pixar. Ciò che però lo rende tale, non va ritrovato nella trama o nei personaggi, ma nella regia:Brad Bird fa un lavoro micidiale, crea delle scene d'azione che fanno bagnare il naso a interi film d'azione grazie anche all'animazione, tra le più riuscite dell'intera filmografia Pixar. Il resto del film è un po' un mezzo e mezzo, ci sono cose molto carine ed altre evitabili:il villain poteva superare tranquillamente Sindrome se non fosse che le sue motivazioni sono decisamente poco logiche, i personaggi nuovi sono carucci ma poco memorabili, quelli vecchi sono rimasti gli stessi (tranne Jack Jack, che da il meglio di se in questo film, soprattutto nella scena del procione), la trama riprende un po' gli stilemi del precedente film ma riadattandoli e rimodellandoli per creare qualcosa di leggermente diverso. Alla fine però, Gli incredibili 2 rimane un ottimo film estetico e decisamente un gran bel sequel, ma come film in se è "solo" buono.



Fine della prima parte, la seconda non so quando arriverà