Austin Richard Post, a.k.a. Post Malone è un ragazzo di appena 25 anni. In questi 25 anni di vita, Post Malone ha collaborato con numerosi personaggi di spessore dell mondo Hip-Hop(Kanye, Travis Scott, Quavo), pubblicato tre album che hanno frantumato record di vendita di gente come Eminem e Michael Jackson, fatto da produttore a diversi artisti (Ozzy Osbourne in primis) e riempito stadi in tutto il mondo.

E per come vedo io la vita, puoi avere tutte le raccomandazioni del mondo e suonare il genere musicale più commerciale che esiste, ma non fai tutto questo se almeno un pizzico di talento puro e amore verso il proprio lavoro non ce l'hai.

Stoney è il primo disco pubblicato da Malone dopo alcuni singoli pubblicati su Soundcloud che lo hanno spedito dritto sotto l'ala protettrice di produttori e artisti di livello che hanno chiesto la collab. di questo ragazzo bianco stravagante perennemente fatto e col fisico da lanciatore di bottiglie di birra. Tuttavia, Stoney è un album davvero ben fatto. Le basi sono sempre diverse, curatissime e ricche di influenze, dal country di Broken Whiskey Glass al new soul di I Fall Apart ed è la malinconia a farla da padrone. A fronte di testi apparentemente banali e volti al "sono ricco, scopo e ammazzo" tipico della Trap, la sensazione di vuoto, di solitudine e disagio provata dal buon Austin trova un buon canale di sfogo tra le note del disco.

Parlare di Trap è abbastanza riduttivo, e per quanto mi riguarda, son state proprio le varie influenze del buon Post (sulle mani ha tatuato i volti dei propri miti musicali...Da Elvis a Dimebag Darrell, da Kurt Cobain e John Lennon) a permettergli di offrire qualcosa di diverso da quello che siamo abitualmente abituati ad ascoltare nel panorama musicale Mainstream. Ascoltate Stoney liberandovi da (eventuali) pregiudizi che avete su questo genere musicale, e forse il buon Stoney (appellativo che Malone stesso si è affibiato per il suo essere sempre "fucking high") saprà sorprendervi in positivo. E devo essere sincero....con me ha funzionato.