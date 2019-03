No, Swoon non fu un ingenuo debutto e non può essere classificato come tale.

È vero che in Steve McQueen finirono quelli che ad oggi sono riconosciuti -giustamente- come i brani più incisivi della band, ma se si considera il fatto che i Prefab Sprout iniziarono a farsi conoscere in giro per i locali come un gruppo punk che dalle etichette discografiche inglesi riceveva i due di picche, Swoon fu un eclatante virata.

Con i soldi ricavati grazie ai lavoretti dei fratelli McAloon, fu possibile stampare le copie dei primi singoli autoprodotti. Grazie alla determinazione del quartetto (nel frattempo la loro estimatrice Wendy Smith entrò a far parte del gruppo) i nuovi brani arrivarono alle orecchie di Keith Armstrong, che li mise sotto contratto. La Kitchenware Records, infatti, è sin dagli albori legata indissolubilmente alla storia dei Prefab Sprout e viceversa.

Paddy McAloon e la sua dedizione incessante per il cantautorato e per la composizione; una macchina sforna brani (esistono interi album che per un motivo o per un altro non sono mai stati pubblicati ufficialmente). Elogiato dai più seppur un outsider di indole.

L'anima del gruppo non si è mai piegata troppo ai fini commerciali, e non ha mai tradito i propri intenti. Basti dare un'occhiata (anche se io consiglierei di immergersi come si deve) agli interessanti titoli scelti per le tracce, ai termini utilizzati, ai testi. Storie e turbamenti esaminati con fare letterario; non v'è spazio per la vacuità e per i riempitivi nelle tracklist di questi dischi. Swoon non fa eccezione.

Tra i cori angelici di Wendy Smith e i curiosi giri di basso di Martin McAloon, non posso far a meno che elogiare quella che ritengo la migliore traccia del disco, ovvero Couldn't Bear To Be Special.

L'alone di quest'ultima è inquieto, intimo e particolarmente malinconico. Anche la prova vocale del leader trasmette le medesime sensazioni.

Don't expect so much of me, I'm just an also-ran. There's a mile between the way you see me and the way I am. Non aspettarti troppo da me, sono uno dei tanti partecipanti a questa corsa. C'è un miglio di distanza tra come mi vedi e come sono.

Questo debutto potrebbe contenere le melodie più ostiche da assimilare dell'intero catalogo dei Prefab Sprout, ma proprio per questo motivo risulta invitante.