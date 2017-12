Ci sono dischi che vengono dimenticati o peggio, sottovalutati senza valide ragioni, magari senza ascolto. Questo è uno di questi.

Siamo nel 1994.

La storiella è: Prince ha pubblicato un disco brutto perchè è l'ultimo con la sua odiata casa discografica, la Warner; vuole "vendicarsi" consegnandole una "schifezza". Che storia assurda! Mai un vero artista, come quello in oggetto, sarebbe capace di sfregiare la propria arte, rilasciando un opera di cui non è convinto. Di fatto, la storia viene tramandata fino ai giorni nostri, il disco fu un flop commerciale, credo il disco meno venduto di Prince.

Come, è un pezzo Jazz dal forte accento funky e RnB, guidato da una sezione fiati e da un basso strepitosi:11.13minuti di genio.

Loose, è un funky-rock, cattivo, Prince canta in modo insolitamente aggressivo e sprezzante. Non manca nenache di "liberare" la sua chitarra in un assolo velocissimo e bellissimo.

In Papa, Prince sfodera un pezzo dai connotati blues, ma allo stesso tempo psichedelico ed oscuro, con un finale rock, improvviso, inatteso e spiazzante.

Dark è un blues, d'altri tempi, suonato con stile ed equilibrio, basso , sezione fiati, Prince che canta da Dio, con un falsetto penetrante, da brivido, e si lascia andare sul finale ad un breve assolo di acustica: pochi tocchi, a ricordarci che stiamo ascoltando uno dei migliori chitarristi di tutti i tempi. Nessuno nel 1994 scriveva e suonava musica di questo tipo.

Race e Letitgo sono due funky, il nuovo ed il vecchio insieme, elementi RnB e Jazz si stratificano sulla base funky, in uno stile Urban di grande effetto e modernità; ascoltate l'assolo di chitarra elettrica "Jazz " sul finale di Letitgo, ennesimo "zampino" del genio di Prince .

Solo, è un emozionante assolo di voce, dal sapore vagamente soul-gospel, con una tastiera in sottofondo, volutamente dissonante, a "sporcare" la bellezza della voce.

Un disco sontuso, senza nessuna concessione al commerciale, da parte di chi fino a quel momento, aveva rilasciato capolavori, ma era anche stato attento a produrre opere in grado di scalare le classifiche, sia pure di qualità fuori dal "comune" pop.

A parere mio, il miglior Prince di sempre.