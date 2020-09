Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

Un buon esordio, in definitiva, adatto agli amanti del pop punk suonato bene ed ispirato altrettanto.

Già da questo album, comunque, si evidenziano i temi cari a GM, come la droga, il disadattamento sociale, la solitudine esistenziale.

