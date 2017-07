La colpa di questa mia ennesima porcata scrittoria è tutta dell'utente macaco: in un suo recente commento ha citato il qui presente GenitalGrinder richiedendone il ritorno recensorio. Ed allora mai come questa volta mi sento pronto ed incazzato oltremisura, vista la "mollezza" delle ultime pagine pubblicate in homepage. Beccatevi i Pungent Stench zozzoni.

Ben poche band, anzi nessuna ad onor del vero, possono vantare un curriculum discografico "impeccabile" come gli austriaci.

Torniamo indietro negli anni, più o meno all'Ottobre del 1993 e gli agghiaccianti Pungent rientrano in pista con questo purulento, (di)sgraziato, sadico EP. Death Metal che profuma di fiori, di parole d'amore, di primavera...Ma no dai non confondiamo le idee!!! Questi sono dei malati di mente che si divertono a raccontar di morte, di morte, ed ancora di morte; aggiungendo ad ogni singolo brano storielle macabre che puzzano di pus, di succhi gastrici, di vomito, di marciume e nefandezze varie.

Sette le sordide e minacciose tracks che vanno ad edificare questo oggetto di culto per un cultore, che ripetizione del cazzo Genital..., come il sottoscritto. Sono presenti due versioni remixate e addirittura danzereccie (!!!) della già edita "Blood, Pus and Gastric Juice". Il secondo brano porta il saggio titolo di "Viva La Muerte" e sono del parere che non serva nemmeno una parola in più di commento sulla bontà del suo testo.

Una considerazione finale merita la copertina del mio vinilozzo di color giallo paglierino alquanto smorto (del tutto in tema aggiungo): una formosa, zozzona e tettona con tanto di maschera nera sadomaso che brandisce coltellacci, mannaie, strumenti di tortura grondanti sangue di provenienza fin troppo evidente. Con una bella foto del sommo pontefice che si intravede sul muro; completano la scena altre immagini all'interno della custodia del vinile con parti di corpo mozzate e falli di gomma. Torvi e sinistri come nessun altro in quelle gloriose annate..."Praise the Names of the Musical Assassins"...

Diabolos Rising 666.