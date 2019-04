La Maple Death Records ha l'orecchio puntato dritto verso inesplorati (ultra)suoni made in Italy (Holiday Inn, Havah, Metro Crowd) e non si è lasciata sfuggire i Qlowski, band garage post-punk della provincia di Ravenna.

Questo 7'' EP arriva dopo l'esordio di due anni fa, autoproduzione in formato cassetta.

4 brani obliqui che partono sferzanti come i Feelies e deragliano scheletrici su viziose atmosfere Kleenex/Liliput.

"Taking Control","Golden Boy", "Absence Makes The Heart Grow Fonder" profumano di flower pop fermentato su nervose oscillazioni Polyrock.

E poi "Needle", esplosivo apice del 4 tracks EP, dove si respira la tensione dei Sound (Jeopardy era), il punk angolare dei primi Wire e certi impulsi incontrollabili a la Devo.

Produce Jonathan Clancy degli His Clancyness.

