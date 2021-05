"CIAO INFEDELTÀ"! Addio anni 70 e hard rock! Benvenuti anni 80 e AOR!

Con questo disco "best seller" i REO Speedwagon del 1980 imprimono una svolta alla loro carriera che li lancerà nella stratosfera musicale! Reduci da due ottimi album hard rock/soft rock come "You can a Piano, but You Can't Tuna Fish" e "Nine Lives" (lavori in grado di portare credibilità e un relativo successo commerciale alla band), i REO decidono di entrare negli anni 80 smussando il loro lato più hard rock e convertendolo definitivamente in un pop rock frizzante, fresco, brillante, e di qualità! Il risultato è clamoroso: "Hi Infidelity" non porterà gli Speedwagon nei primi 20/15 o 10 posti della classifica dove non erano mai stati...no signori: questo album risulterà come il più venduto negli Stati Uniti per l'anno 1981 !

"Hi Infidelity" è il classico disco pop/rock impeccabile! In questo album tutto risulta azzeccato e ogni cosa segna un deciso stacco stilistico col recente passato della band...(compresa la copertina ben studiata e accattivante in pieno stile anni 80!). I pezzi deboli in questo disco non ci sono. Ogni brano funziona e sa riitagliarsi il suo spazio nella tracklist! Tra tutte spiccano brani rimasti più famosi come la palpitante "Don't Let Him Go" e la meravigliosa "Take It On the Run" dall'anima acustica. Tuttavia meritano menzione anche altri pezzi meno noti ma ugualmente stupendi come l'energica "Follow My Heart" e la conclusiva e struggente "I Wish You Where There". Ma sopra a tutte le altre c'è una traccia in particolare che trascinerà l'album e i REO Speedwagon alla gloria: "KEEP ON LOVING YOU" è il singolo perfetto! Strofe memorabili, ritornello leggendario e nel mezzo un bellissimo stacco di chitarra elettrica a confezionare al meglio un pezzo rimasto nella storia! Lo stratosferico successo di questo singolo è valso il primo posto tra le hit per decine di settimane consutive, ha fatto vendere oltre 10 milioni di copie al disco e reso famosi i REO Speedwagon anche tra i giovani di tutto il mondo che negli anni 80 neanche erano nati. Accadde infatti che nel 2002 il popolarissimo videogioco "GTA Vice City" scelse proprio "Keep On Loving You" come parte della propria colonna sonora.

Hi nfidelity e Keep On Loving You regalarono ai REO Speedwagon un decennio da leoni e un posto in mezzo ai grandi della musica mondiale. Successivamente poi nel 1984 la favolosa "Can't Fight This Felling" rafforzò ulteriormente il loro clamoroso successo che gli valse addirittura la chiamata e la partecipazione ad uno degli eventi musicali più importanti nella storia della musica: il LIVE AID del 1985!

Cari REO, quel periodo di gloria ve lo siete meritato alla grande! Il pop/rock fatto alla vostra maniera non è un genere di "serie B" da snobbare! Grazie delle tante belle canzoni che ci avete regalato! Con l'augurio che un giorno possiate venire a fare un concerto anche in Italia, perché anche qui da noi (e non solo negli Stati Uniti) c'è gente che vi apprezza e vi ricorda...(compresi noi giovani della generazione "Vice City" pronti ad occupare le prime file sotto al vostro palco!) 😊😜😉 Dalle nostre vecchie PlayStation 2 riecheggiano ancora le vostre note che ci hanno accompagnato da bambini durante le tante partite fatte. Rappresentate un pezzetto della nostra infanzia e per questo vi vorremo sempre bene!❤️