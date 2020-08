Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

Ma Voi, lì, lo sapevate che Sua Maestà Re Ruggero I° di Helevetiae, ha addirittura una sorella meno giovine di Lui di allincirca due anni e che Ella ha messo al mondo ben due gemelli?

Son notizie che lasciano atterriti, lo so.

Ora: non so se Voi, lì, ne siate al corrente (perché son cose che comvnque vanno sapute) ma anche Sua Maestà Re Ruggero I° di Helevetiae (anzi, per essere precisi la ex-tennista e altresì consorte Mirka) ha sfornato ben due distinti set di gemelli (diversi) a distanza di pochi tornei.

Dapprima estrapolò dal cilindro due bamboline identiche alla stregva di due goccie d'aqva Velva; a distanza di qualche anno vennero alla luce altri due mocciosi identici|icitnedi qvasi ché fossero allo specchio.

Che tra l'altro si chiamano entrambi Ruggero.

Le sorelline invece Ruggere.

Non si sa bene quale fosse l'intenzione primigenia del Magnifico Sovrano e della Sua degna Regina:

forse quella di poter formare due doppi misti per il Torneo di Wimbledon giovani per l'imminente torneo del 2026.

Ma qvesto è solo un esempio per rendervi edotti di qvale sia (esattamente) il tenore di alcuni dei mirabolanti fatti & misfatti contenuti in qvesto agevole libello dedicato al più grandissimo prestidigitatore di Tennisi di tutti i tempi: tesi portante (da mè assolutissimamente condivisa, ça va sans dire) del tomino di sole 133 pagine del nostro scriba.

Se proprio volete dilettarvi nella dotta lettura sappiate ché lo trovate nelle patrie edicole in allegato a un non meglio precisabile qvotidiano sportivo natzional-popolano del qvale eviterei accvratamente di citare la nomenclatvra per evitare disgvidi proto-paradigmatici di natvra cattocumenale.

Chivdo con una esiziale DeDomanda: qualcun_ di Voi, lì, ha mai capito perché il punto (nel tennisi) eqvivale a 15?