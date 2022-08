Io non so perché a volte decido di farmi del male. Deliberatamente, di mia sponte. Soprattutto coi film italiani.

Fatto sta che una sera il masochismo raggiunse vette fino ad allora vergini e mentre sfogliavo i nuovi arrivi della nota piattaforma, folgorato fui: perché no? Perché non guardare "Ma cosa ci dice il cervello" ?

Per il titolo innanzitutto.

Ma anche per la trama ad esempio.

Vabbè ma a me va, t'ho detto, voglio farmi del male.

D'accordo.

Dunque Paola Cortellesi è mamma prima di tutto, figlia di Carla Signoris in secondo luogo, agente segreta in fine.

Un bel dì la chiama quella di Ovosodo (che spiace non ricordarsi come si chiama perché secondo me è brava e bella ma mo non è che posso passare la vita sull’internet), che era la sua migliore amica al liceo, e le dice dai facciamo la rimpatriata con gli amici, lei fa no no manco se mi pagano, poi trova una scatola con le foto vecchie e dice vabbè dai va bene. Alla rimpatriata scopre che il figo di cui era innamorata in adolescenza è diventato obeso e che i suoi vecchi amici tutti hanno dei problemi. Nello specifico hanno persone che li menano. Sì, non si sa bene perché ma ognuno di loro ha un nemico che li mena proprio. Un professore ha un alunno che lo mena, un’hostess ha un passeggero che la mena, un allenatore di giovanili ha un papà, una dottoressa un paziente; es un mondo difficile.

Lei quindi decide di aiutarli grazie ai suoi poteri da agente segreta e nell'ordine si traveste da (vado a memoria): tatuatrice capelli fucsia, tattoo e piercing, tamarra al campetto coi capelli rossi e il piumino bianco, dottoressa, hostess ed altro ed altro ancora che ho rimosso e l'ho visto un'ora fa, e affronta il pericolo (che non c'è, mai) per dare una bella lezione a questi birbanti dalla sberla facile nel mentre che fa il suo lavoro e salva il mondo dai cattivi quelli veri (che però non fanno nulla di cattivo, mai), il tutto accompagnato da un sottofondo costante buonista che alla fine gli uomini sono tutti pezzi di pane pure se tirano le testate alla gente, se picchiano le donne, massì dai, basta farli ragionare e fargli capire che hanno sbagliato, fino al finalone alla volemese bene con sotto Mengoni che strilla “credo negli esseri umani”, porca, posso bestemmiare? no.

Dio mio. C'hanno anche avuto un budget secondo me ma porca puttana non ho riso mai. Mai. Le gag fanno schifo. Fanno più ridere le scene d’azione. Ho visto la Cortellesi correre sui tetti di Marrakech, giuro. Ho visto cose. Poi è girato male. Ma male male male.

Allora uno può anche passare sopra a secoli luce di inverosimiglianza e alla bruttezza oggettiva del tutto, ma minchia almeno facesse ridere! Mai un sorriso mai in un'ora e quaranta di merda. Vi odio.

Perché fate sti film del cazzo e non date i soldi alla gente seria ma io dico date i soldi a Svevo date i conti aperti ai Manetti ma perché dio santo perché poi dice che Diabolik fa schifo e allora ma sapete io cosa vi dico andatevene affanculo sucatevi felici sta merda che vi piace Cristiddio e non rompete più i coglioni perché se la cultura in sto paese di merda di vecchi fa schifo è anche colpa vostra che nella merda ci sguazzate perché vi piace perché vi siete rotti il cazzo di impegnarvi perché non c'avete tempo e allora davvero sucatevi sta merda e godete ne tutti stronzi.

Sorry :)

Ah ma certo cazzo, Pandolfi! Claudia Pandolfi. Fighissima. Scusami.