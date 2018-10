Questa DeRecensione di Removed è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/richard-chartier/removed/recensione

Legati al palo del verbo essere ascoltiamo senza pericolo una stagnante malìa che non inizia e non finisce, Chartier come una Sirena ingombra i pensieri con l’alito di micro-variazioni forse solo immaginate.

Gli occhi si sbarrano e le crepe si allargano, la tentacolarità di Michael Northam è ridotta in schegge e asciugata dalle sue passioni, il crescendo di un fluttuante drone ci sprofonda in un nero gorgo ribollente dove ogni pensiero è sopito, anzi…

Come le carezze di un tempo distorte dalla memoria, come i baci di oggi corrotti dalla disillusione, la spuma salmastra di un’ansiosa musique concrète pigia continuamente sottotraccia la testa di contrappunti più dolci che cercano d’emergere.

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

Abbiamo grandi ambizioni! Sostienici in uno (o anche tutti) dei seguenti modi:

Comprando

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy