"Kriminale", "Tutti Vs. Tutti" e "Mantra": tre dischi uno più bello dell'altro tra la fine degli anni ottanta ed i primi anni novanta. Hard Rock, Metal Funk, ballate psichedeliche oscure e fascinose. Fieramente Punk e ribelli; tra le migliori realtà della Milano di quegli anni...STATO DI ROVINA...

Sono partito autocitandomi.

Ho davvero venerato al limite della follia la band milanese nei primi anni novanta; visti in concerto una marea di volte nell'hinterland meneghino.

Addirittura nell'estate del 1993, nel brano conclusivo della loro folgorante esibizione a Trezzo sull'Adda, ebbi la fortuna di salire sul palco, abbracciando Edda e cantando insieme a lui. Con stage diving finale sul pubblico (per la sicura non gioia dell'allora già mia compagnia Marina che non voleva credere ai suoi occhi...).

L'EP Ritmo Tribale viene pubblicato nel 1991, a cavallo tra i già citati (e consigliatissimi a questo punto) Kriminale e Tutti Vs. Tutti.

Non si discostano per nulla dall'abrasivo approccio musicale che è una caratteristica della prima parte di carriera. Un massiccio e detonante Rock "alternativo" con fiere iniezioni di Hardcore (citiamo come importante riferimento gli Husker Du della parte conclusiva di carriera).

Con la voce così particolare, urlata, tirata allo spasimo di Edda a fungere da guida sicura; seguita a ruota dalle due chitarre capaci di esplodere in riff stoppati, dall'andamento Funk-Rap come avviene nell'opener "Ti Detesto".

La fulminante e breve scheggia impazzita di "Is'Vara" che è l'episodio più riuscito e d'impatto dell'Ep; il notturno e vagabondo Hard-Rock della darkeggiante "Il Lupo" che d'improvviso vira verso una sfuriata Hardcore di micidiale potenza; ed è ancora la voce ad impressionare, assumendo toni drammatici, intensi, lancinanti.

Chiude il breve lotto "Votate Me" dove i nostri si cimentano, con risultati convincenti, addirittura con il Blues.

Se non li conoscete partite da qui; fidatevi ancora una volta del mio consiglio.

Ad Maiora.