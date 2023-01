Recensione Robbie a Bologna 20/1/2023

Sono le ore 21 e 10 , quando dopo l apertura dei Lufthaus che gli aprono il concerto , arriva Robbie Williams , ex take that ma che si atteggia da re del pop !

SIamo in 25 mila fans per la prima data mondiale del suo tour che celebra 25 anni di carriera eccelsa con e senza Take that ( con loro era partito nel 1990 ) !!!

Dopo un arrivo col boato generale , ci fa ballare con let me entertain you , gasatissimo passa anche a una cover anni 80 Land of 1.000 dancers dicendo che lui nonostante il lungo covid si mantiene grande performer !

Un viaggio di canzoni che paziano tra il 1990 e il 2022 , ci sono le più conosciute da Feel a come undone , passando per Rock dj , e per le bellissime tripping , candy e Monson !

Scenografie pazzesche , coreografie sublimi , ammiccamenti anche da parte dell orchestra e delle coriste .

Il pubblico urla per 2 ore di fila , e’ il delirio , non c è un momento di pausa, addirittura un Karaoke dove cantiamo tutti !

Nonostante la prima data mondiale non c è la ciliegina sulla torta , manca Kylie Minogue per il duetto storico di Kids del 2000 inizio millennio ma Robbie cerca di cantarla divinamente riuscendoci !

Tante altre canzoni , qualche chiacchierata col pubblico che tocca , con cui ammicca e sorride riportandoci perché no a quei mitici anni 90 in cui tutti volevamo , come adesso , essere Robbie !!!!!!

Ancora pezzi storici per poi arrivare al gran finale con She s the one e Angels!!!!!

Non ci abbandona però anzi ci fa cantare accappella altri successi per poi scomparire nel nulla come farebbe Madonna !!!!!

Stasera all Unipol Arena si replica ma questa prima data resta come uno dei concerti più belli della mia vita , dove si sono incontrati passato e presente : grazie Robbie . See you soon !!!!!