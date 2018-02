Di Henry Rollins nulla si butta; almeno per quanto mi riguarda.

Tutto si accetta; e si apprezza. Come nel caso di "Get Some Go Again" uscito all'inizio del nuovo secolo.

Nonostante le tante critiche da parte di una buona fetta del giornalismo musicale del periodo; ma per favore!!

In questa mia pagina recensoria troverete soltanto ottime parole; di certo, è giusto dirlo, il disco non raggiunge le assurde vette di pesantezza, di ferocia, di cattiveria che si possono riscontrare nei precedenti "Weight" e "The End Of Silence". Siamo comunque di fronte ad una serie di canzoni dinamitarde, solidissime dove l'ex Black Flag (doverosa citazione!!) tira fuori gli abituali attributi e ci regala un'altro lavoro di una fisicità esagerata.

Henry ama il rischio, adora mettersi in gioco. Ed allora rinnova completamente l'organico della band; chiamando al suo cospetto lo sconosciuto trio dei Mother Superior; si autoproduce onde evitare troppe discussioni a riguardo. Suona ciò che vuole, senza dover dare spiegazioni, senza giustificarsi.

Ed il risultato convince; eccome se convince.

Il suono di un basso in lontananza da il via al primo brano "Illumination"; poche note di chitarra introducono la riconoscibilissima voce di Henry. Secondi di snervante attesa poi d'improvviso si decolla, si parte ed inizia una tempesta Hard-Rock per i successivi minuti. Assoli della sei corde capaci di arroventare da subito l'ascolto; micidiali stop and go. E' la volta della title track; due minuti scarsi (scarsi come minutaggio, ovviamente) da far tremare le pareti di casa; siamo vicini alla furia Hardcore tanto cara ad Henry.

La rabbiosa e breve fucilata di "I Go Day Glo"; la selvaggia cavalcata di "Are You Ready?"; fino ad arrivare al pezzo forte del lavoro. Mi riferisco ad "Hotter And Hotter" che vede la sentita e massiccia partecipazione di un certo Wayne Kramer. Suo l'assolo Hard-Noise-Psichedelico che da il via all'ultima parte della canzone: DEVASTANTI!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quanto mi manchi Henry, per la miseria...YOU LET YOURSELF DOWN...

Ad Maiora.

P.S. Se Wayne Kramer e/o gli MC5 non vi dicono niente...meglio non infierire e correte a documentarvi, subito...AZZ...