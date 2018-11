Punta in alto Maurizio Vaiani, in arte RosGos, ovvero il termine lombardo per descrivere il pettirosso con le sue “Canzoni Nella Notte”.

L'iniziale “Viaggiarti Il Cuore” è un colpo da maestri di songwriting, in un perfetto mix tra pop più raffinato, chitarre con tremolo, inserti di elettronica, secondo la lezione dei Depeche Mode ma, per fortuna, senza copiarli, mantenendo una cifra stilistica originale.

Come per tanti album che abbiamo amato nella nostra vita, potremmo tranquillamente ascoltare questa canzone a ripetizione, per mesi, per arrivare a scoprire il resto solo dopo un anno o forse mai. Il musicista di Crema non è un esordiente, e nei primi anni del 2000 ha pubblicato diversi album di buona fattura con i Jenny's Joke, cantando in inglese.

Il passaggio all'italiano non è affatto traumatico e, sebbene la musica sia più pop rimane comunque traccia di un background alternative, tra Radiohead e Cure, che si rivela più nelle scelte sonore che non nella scrittura delle canzoni, quella più rigorosa e rispettosa della tradizione italiana.

Tutti i brani mostrano un livello davvero notevole, una malinconia di fondo, in cui la voce di Vaiani è perfettamente a proprio agio, tra momenti intimisti e aperture melodiche.

Se proprio volessimo trovare un nome con qualcosa in comune nella scena italiana potremmo pensare ai La Crus, ma qui non c'è il compiacimento nel vestire i panni del cantautore, non c'è nient'altro che una serie di canzoni che hanno una forza propria.

“Parole” è un'altra delle tracce più riuscite, in un disco che, cosa rara, ha davvero un suono proprio, non sempre perfetto, ma che si lascia apprezzare.

Forse è proprio la voce di Vaiani la cosa che viene penalizzata più dalla produzione, non che suoni male, ma è scarna, essenziale, e in un momento storico come questo in cui il ritocco e l'editing diventano parte della produzione e non solo la correzione di errori, una voce così, nella sua fragilità, suona strana.

Bello anche il gospel elettronico di “Resta Qui Con Me”, altra canzone con le potenzialità di restare e di lasciare traccia tra gli appassionati della canzone d'autore meno tradizionale.

Sono davvero molte le sorprese contenute in questo “Canzoni Nella Notte”, ne ho svelate solo alcune, perché non ha senso raccontare tutto e rovinare la sorpresa di un disco davvero riuscito.