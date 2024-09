Ed è già settembre...

Sulla Infinitezza di Roy Andersson

Scampoli, bozzetti, frammenti di umanità, tra chi volteggia, sorvolando sulle rovine della passata bellezza, e chi trascorre la propria normale, indistinguibile quotidianità. Tra le piccole e grandi miserie, che riguardano tutti noi, prima o poi, tutta l'esperienza umana. Tutto osservato da dietro, dall'esterno.

Finché esisterà, l'uomo sarà fedele a se stesso, sia nel bene che nel male. E proverà rancore, tristezza. Non saprà cosa volere e perderà la fede.

Consapevole che, ciò nonostante, tutto sia in fondo fantastico, o lo diventi, di fronte allo stupore sempiterno di una nevicata, che rinnova la meraviglia, a prescindere da ogni personale vicenda, ogni personale vicissitudine. Perché, se non è (più) possibile credere in Dio, non resta che accontentarsi di essere vivi, e di quel di cui possiamo disporre.

Sulla infinitezza dell'energia, da cui tutto proviene, e a cui tutto tornerà. Rinnovandosi nella forma, ma non nella sostanza di un ciclo perpetuo, eterno. Infinito, appunto.