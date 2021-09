Personaggi:

Cj: personaggio di Debaser.

Cris: essere umano che anima Cj e dal quale è animato.

Luogo:

Homepage di Debaser.

Cj ha appena effettuato il log in.

Cris (occhi impastati di sonno e voce ancor più impastata): che si dice?

Cj: a proposito di che?

Cris: non so, qualcuno dirà pur qualcosa.

Cj: sì, volevo scrivere a qualcuno a proposito di qualcosa da qualche parte. Qui, nel sito.

Cris: avanti allora. Scrivi pure che io ti guardo.

Cj: non so da dove cominciare. E nemmeno come.

Silenzio.

Cris: vorresti scrivere qualcosa di arguto?

Cj: sì, no.

Cris: forse qualcosa di provocatorio?

Cj: no, sì.

Cris: scazzato?

Cj: ni, so.

Cris: qualcosa e basta?

Cj: so, ni.

Cris si alza, si versa due dita di whisky e poi ritorna. Cj lo attende con una certa ansia.

Cj: secondo te perché siamo qui?

Cris: qui dove?

Cj: qui. Potremmo essere dovunque e invece siamo qui. Perché?

Cris: siamo qui a causa del fatto che non siamo lì. Né là. Né altrove.

Cj: già, ma perché?

Cris: perché sì.

Silenzio.

Cj: e arriverà?

Cris: non so. Intanto siamo arrivati noi.

Cj: e intanto?

Cris: intanto cosa?

Cj: intanto cosa facciamo?

Cris: intanto siamo qui.

Silenzio.

Cj: come si chiama?

Cris: chi?

Cj: quello che aspettiamo.

Cris: se non sbaglio ha tanti nomi.

Cj: già. Forse ne ricordo qualcuno. "Folgorazione".

Cris: "Rivelazione".

Cj: "Illuminazione".

Cris: "Elevazione".

Cj: "Illuminazione".

Cris si gratta distrattamente la chiappa sinistra. Poi pare farsi più concentrato.

Cris: ti ricordi per caso come ha detto che arriverà?

Cj: chi?

Cris: quello con tanti nomi.

Cj: a bordo di qualcosa. O di qualcuno.

Cris: tipo?

Cj: con un disco.

Cris: con un libro.

Cj: con un'immagine.

Cris: con un film.

Cj: con un'immagine.

Silenzio.

Cris: non scrivi nulla allora?

Cj: non so. Cosa?

Cris: e soprattutto perché?

Cj: già. Perché?

Cris: per far passare il tempo forse.

Cj: forse. In attesa di quello con tanti nomi.

Cris: e se non fosse qui dove arriverà? Se fosse lì o magari là? Magari altrove, ma non qui.

Silenzio.

Cj: forse sarebbe meglio andarsene da qui.

Cris: forse. Andresti piuttosto lì?

Cj: forse.

Cris: o magari là?

Cj: forse.

Cris: l'importante forse è non rimanere qui. Facciamo il log out e andiamo.

Cj: sì, facciamo il log out e andiamo.

Cris: allora andiamo?

Cj: sì, andiamo.

Cris e Cj non fanno il log out e fissano lo schermo.