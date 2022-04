E non provateci, con questi appassionati ragazzi di Olbia, a giudicare il disco dalla copertina. Non é emulazione. É una dichiarazione d'intenti.

Mentre i Sangue, nati dalle ceneri di questi ultimi e di Anti Manifesto, me li immagino al bagno. A cagarlo, il vetro.

Ho sempre pensato ai To Ed Gein come a quel genere di pazzi furiosi che si riprendono con la videocamera mentre mangiano cucchiaiate di cocci di vetro da una scodella e poi caricano il video su YouTube.

