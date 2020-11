E voi come dormite?

Patrick Mata vocals guitars; M. Segal percussives harmonica; Gerard bass & fuzz bass.

Registrato in due giorni in quel di un settembre 1989 in uno studio in California, poco dopo missato sempre in due giorni, cotto e mangiato abbiamo un'inaspettata "creazione" di Patrick Mata, leggendario frontman dei Kommunity FK.

Simboli trinacrici con speroni sul retro copertina confermano i feticci cui si poggia l'esternazione sonora. E che esternazione! Basso, chitarra, batteria da paura, rock dinamico, solido, a tratti oscuro.

Le perversioni delle Gorgoni unite in musica, in un triangolo delle Bermuda dove dalle invisibili isole Esperidi lanciano un invito dal loro giardino hard per una comune sparizione rumorosa. Non sbagliano un pezzo, t'acchiappano subito con quella sicurezza, con quella pienezza, con quel coinvolgimento che sfoderano, esaltanti a dir poco tanto che si accetta di buon grado la "pietrificazione".

Sativa Novak, compagna di P. Mata, ha ispirato il tutto, insomma sempre valido il "tira più un pelo di..." Stradaiolo spinto risulta il sound, a tratti intrecci psichedelici esaltano quella trance che montano con staffilate hard-dark che squagliano resistenze egoiche.

Il talismano funziona perfettamente e porta fortuna all'ascolto inondandoci con un sound glam acido che non può non catturarci. Una bella "liberazione": e andiamo!