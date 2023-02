Sodalizio davvero eccentrico ed inedito quello che viene immortalato su questo EP della durata di 21 minuti, pubblicato nel 1985 dalla Midnight Records.

il 19 dicembre del 1984 Screamin’ Jay Hawkins, leggendario stregone voodoo del Blues e Rhythm’n’blues ed i Fuzztones, alfieri del Garage rock newyorkese, si ritrovano a calcare lo stesso palco all’Irving Plaza di New York per un concerto di beneficienza intitolato Christmess, al quale furono invitati oltre i Fuzztones e Screamin’ Jay Hawkins, tra gli altri, anche i Plan 9 e gli A-Bones.

Per Rudi Protrudi l’occasione di avvicinare uno dei propri idoli ed offrirgli i servigi della band per accompagnarlo nella sua esibizione fu irresistibile.

Il risultato sono i quattro brani incisi su Screamin’ Jay Hawkins & The Fuzztones Live, in cui c’è molto poco dei Fuzztones e molto della stravaganza scenica e vocale del musicista nero (ascoltate la conclusiva “Constipation Blues” per averne idea). I Fuzztones accantonano Il Garage-punk e si mettono al servizio del Blues, dando vita ad uno show in cui l’attenzione della platea è inevitabilmente catalizzata dalla timbrica profonda e dalla teatralità macabra e selvaggia di Hawkins, il quale portava sempre con sé un teschio soprannominato Henry e durante i concerti amava uscire da una bara.

Quattro brani. Quattro Voodoo Blues ipnotici. “Alligator Wine”, classico firmato da Leiber e Stoller, e tre composizioni originali di Screamin’ Jay, tra cui la immancabile “I Put a Spell on You”, suo cavallo di battaglia. Quattro splendide interpretazioni di Jay l’urlatore, impregnate dell’anima primordiale del Blues e striate da leggere venature garage dovute al suono dell’organo Farfisa e delle chitarre Vox dei Fuzztones.

Jalacy Hawkins, questo il vero nome di Screamin’ Jay, nato a Cleveland nel 1929, che ebbe a dire una volta: “Sono venuto al mondo nudo, brutto e nero. Me ne andrò nudo, brutto e nero”. E così fu il 12 febbraio 2000, quando Screamin’ Jay se ne andò improvvisamente, in conseguenza di un intervento chirurgico per un aneurisma. Il suo corpo fu cremato a Parigi, nella città dove aveva trascorso i suoi ultimi anni, nel cimitero di Pere Lachaise - dove riposa Jim Morrison. Le sue ceneri furono disperse sull’Oceano Atlantico.