Bene, io ho speso 15 euro per comperare questo disco, mesi dopo che un chitarrista mi parlò entusiasto dei Sentenced.

Mi disse che erano il suo gruppo preferito. Avevo ascoltato qualche canzone qua e la, e ad una fiera del disco, tra tanti cd decisi di prendere questo "Down", insieme ad altri dischi tra cui "Back from the dead" degli Obituary. Questo disco è una merda, non nel senso che è registrato male o non è coerente con il filone da cui attinge, che è quello dell'heavy Metal con varie influenze che andrò a descrivere. Questo disco è un po Gothic, con varie intro di piano o tastiere mischiate a chitarre acustiche, prima dell'assolo o del riff che andrà a formare la canzone vera e propria, sono parti smelense che fanno venire il latte alle ginocchia. Questo disco è melodico, nella voce che canta dell'imminente fine del mondo, un po zombie che risorgono un po l'amore come ultimo baluardo di un umanità senza domani "No Tomorrow", uau. Il guerriero della vita "Warrior of Life" che penso che neanche gli ultimi Iron Maiden giungeranno a scrivere un testo così banale, sorretto da una struttura di riff da classifica. Questo disco è studiato per attingere ai portafogli, della fascia d'età dei teenagers metallari, pieni di ideologie, che la vita non ha ancora reciso con le forbici della realtà, o della necessità. Quindi vada bene l'amore, la malinconia adolescenziale, la fine del mondo ecc. ma dovete spiegarmi come mai una porcheria del genere è stata ristampata in versione Deluxe con una traccia in più. Spero che chi legge non commetta il mio stesso errore, e lasci la discografia dei sentenced a marcire sui banchi appunto di qualche fiera. PS: Una volta ho sentito che facevano Death Metal....

