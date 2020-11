Looka yonder

Looka yonder

A big black cloud come

Comes to Cinisello Balsamo

Baby dove vivo io la Urus non passa, quartierino, baby soldi middle class Craxi gang, Bettino.

Bitch stavo sentendo Nuove BR dei P38 e pensavo che se neanche le parodie dell'italo-trap fanno più ridere, significa che il genere è all'auto-parodia punto e virgola; che se la limitatezza espressiva non è supportata da un abuso di crack tangibile, allora stai giocando al gioco degli X-Mary quando cantano pippiamo la cocaina e la vita ci sorride sempre lerolallà.

Mentre ai P38 voglio ricordare che gli Stupid Set nel lato B di Rangoon Patrol avevano messo giù funk la telefonata del Morucci alla famiglia Moro, e questa cosa succedeva quarant'anni fa. Voi fate avanguardia e dite i vostri porco dio, io facevo i cori sulla Renault 4 rossa quando voi eravate in vacanza in costa.

Pussy sai che siamo fedali (*). Ho un'immagine di te con quella merda in bocca, i pantaloni skinny in tweed, la flying V e le Lelli Kelly, io giro in Janoski nere e mi son pagato il Precision Mexico coi soldi che hai speso in trottoline giapponesi, soggetto.

Io Biker Mice gang shit mototopo, tu Mirko dei BeeHive baby , mi fotto la tua Licia su una Lada Niva, lei mi implora kiss me, tu pugnetta sulla Miura dell'Elettra.



Hai realizzato il sogno di ogni pussy tossica: farsi intitolare una piazza da una giunta di centrodestra e girare con la gioielleria di tua nonna addosso perché sei diventato famoso abbastanza da pagarti i buffi con le visual.

Hai pianto con la Universal che per farti smettere ha comprato il giocattolino Diplo. Diplo a questa trap folk spaghetti piscia talmente in testa che ti ha fatto una base di merda che è Feel Good Inc. col giro di basso di Lounge Act. E tu te ne bulli.

Baby ho una cugina pure lei mezzo famosa, sai che siete famosi per la stessa cosa.

(*) coetanei.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sfera Ebbasta mi sta simpatico perché contribuisce, insieme ai nomi grossi del gioco italiano, a smorzare il carrierismo di una leva di fascistelli da case popolari. Gli dice che non saranno mai come lui, che devono stare tranquilli, monogami, lavorare a 800 al mese, non farsi mai in vena, farsi Spotify, non rompere i coglioni, non fare mai la spia con le guardie, volere bene alla mamma.

In un trionfo di trilli di notifiche e pseudo-reggaeton provincialotta, Famoso è il lieto fine di un Trainspotting 3 con protagonista tale Gionata Boschetti da Cinisello Balsamo che a trent'anni si allaccia bene le scarpe per sfuggire dai cops, in tasca la weed, e correndo verso i soldi ti guarda spettatore, e ti dice vai a lavorare barbone. Come guardarsi allo specchio.