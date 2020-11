Caro Gionata,

voglio scriverti una lettera e non una recensione perché con una lettera riesco a dirti tutto ciò che penso di te e della tua musica col cuore in mano. Sfera, sei il mio eroe, mi hai salvata. Quando mi sento triste ti ascolto e sto bene. Sei un raggio di positività, sai sempre come tirarmi su, anche se non ci conosciamo è come se fossi sempre accanto a me.

Sapevo che il tuo nuovo disco doveva essere bellissimo e infatti è davvero splendido. Ho aspettato l’una per ascoltarlo quando è uscito e mi sono commossa nel letto, ho stretto le coperte e ho pensato di essere li sotto il palco a cantare assieme a te. Sei il cantate trap più bravo perchè riesci a raccontare quello che proviamo noi giovani tutti i giorni. Ad esempio quando canti ho cambiato un’altra tipa mentere pensavo a te ho capito che cosa vuoi dire, perchè anche io ho provato al contrario questa cosa, nel senso che anche a me è capitato di dover lasciare una persona senza volerlo fare ma era lo cosa giusta e quindi ti capisco. Davvero.

Grazie, non saprò mai come dirtelo abbastanza. Forse è un po’ patetico il fatto che a 16 anni io non riesca ad ascoltarti senza piangere, ma quando ti ascolto sento delle emozioni enormi dentro il mio petto. Sei sempre intonato, scrivi cose semplici ma mai banali, hai cantato assieme a J Balvin che ora riconosce il tuo talento e probabilmente ti poterà ad avere successo anche in Colombia e in sud america, e te lo meriti. Nel tuo disco ci sono tante canzoni cariche trap da ascoltare con gli amici senza pensieri, ma quella che mi è piaciuta più di tutte oltre a Bottiglie Privè è Male, perchè sei riuscito come solo tu sai fare a mostrare la tua fragilità, senza paura del giudizio degli altri.

Ti amo, Gionata, sei un persona d’oro e un artista straordinario. Nessuno aveva mai fatto quello che hai fatto tu con questo disco per l’Italia. Sei il migliore e lo sarai sempre. Mi spiace che non fai gli instore, quando sarà possibile verrò e ti dirò tutto ciò che penso di te, della persona bellissima che sei. Spero di icontrarti presto. Intanto ti auguro di spaccare sempre di più.

Sei il migliore Sfe

e lo sarai sempre

Con affetto,

Sara