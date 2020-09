Leggo i commenti sotto l'upload ufficiale del disco su Youtube (perchè si, oggi, le band stesse mettono tutti i loro dischi direttamente in streaming sul tubo, aggratis) e ne leggo un particolarmente peculiare: "Shakespeare Metal".

E per l'appunto, la recensione potrebbe finire qui: Metal Shakespeariano.

Un disco epico, lunghissimo, chiacchieratissimo, aggiungi qualsiasi "issimo" dal senso positivo, ma sopratutto, bellissimo: un Deathcore/Progressive sognante e melodico, quasi un ossimoro quando si parla di codesto sottogenere se si pensa ai vari obrobri ultimi di Suicide Silence, e altri.

Un disco che parte "piano", un cantato dalla pronuncia anglofona particolarmente perfetta, e appunto, Shakespeariana a tratti, quasi un'opera teatrale poetica musicata con raffinatezza e gusto.

Le chitarre assieme alla sezione ritmica si giostrano in voli pindarici fatti di arpeggi sognanti, riff spaccaossa e assoli al fulmicotone, melodici e potenti, un basso finalmente udibile e "gnarly" al punto giusto senza essere troppo preponderante, insomma gli ingredienti ci sono tutti; ciò che stupisce più di tutto infine però è la voce: potentissima, corale e magnificamente ispirata, dal tibro simile ad un Corey Taylor in stato di grazia.

Vi è una trama che si sviluppa all'interno dell'album, essendo un concept articolatissimo (altro "issimo", eccallà!), che non starò a sviscerare, ma che rappresenta diciamo la ciliegia sulla torta di una proposta più unica che rara nel suo genere.

Molti sono gli esempi grandiosi all'interno dell'album: l'opener, per esempio, una traccia che per un periodo ho ascoltato a ripetizione talmente è potente nel suo incedere, e "Castles in the Sky II - Pieces of Ruins", la "ballad" del disco, un pezzo grandioso, stupendamente riuscito.

Unico "difetto", la difficoltà di digerire tutto d'un fiato un'opera talmente mastodontica, da rappresentare una vera e propria mosca bianca all'interno del panorama Metal oggi più che mai stantio.