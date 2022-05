Ci vogliono gli attributi per tenere vivo a 30 anni un sogno. Roberto Castiglione, in arte Slike, è proprio uno di quei rapper che non mollano l’amore per il proprio sogno, per quella voglia di rivincita che passa attraverso la musica. Nella scena rap palermitana da anni, torna con un nuovo brano “Robot”, che esprime appieno tutto il sentimento e il carattere di questo cantante. Un carattere forte che si traduce in strofe decise e piene di significati, nemmeno troppo nascosti. Esprime tutto il suo dissenso per questo mondo che troppo spesso delude, per una società che vede affrontare un lento declino a causa di un cambiamento incontrollato delle proprie abitudini. Il rapper si esprime con rabbia, esterna l’odio per tutto ciò e porta avanti i propri ideali e la voglia di rinascita. È un brano da ascoltare e riascoltare perché, come alcune volte accade, ad ogni ascolto si riescono sempre più a comprendere particolari di una scrittura che al giorno d’oggi è sempre più difficile da apprezzare in un brano rap. Speriamo di sentire presto altri lavori di questo artista e di poter gustare ancora una volta le doti di un ragazzo che traduce le proprie emozioni e le proprie idee in modo sincero e convincente.

Info: https://www.instagram.com/slikelion7/