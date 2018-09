SOAK é il moniker di Bridie Monds- Watson, classe 1996 nata a Derry in Irlanda.

Ella afferma si tratti dell'unione dei termini soul e folk, e di folk Bridie se ne intende.

Ma questo album cosa presenta?

Le 14 tracce (11 + 3 brevi strumentali riempitive) sono palesemente e inevitabilmente frutto della gioventù e di quella fase che si attraversa durante la consapevolezza dei vent'anni.

Sea Creatures infatti sembra accennare agli sguardi ed ai pettegolezzi di chi non comprende ancora l'esistenza dell'amore tra persone dello stesso sesso.

Nello specifico si tratta di brani folk moderni, accompagnati da elementi d'orchestra qua e là o da effetti in studio e beat che però non ne confondono la naturalezza.

Blud é a parere del sottoscritto il brano più rappresentativo del disco; una ballad romantica condita da coretti e intrisa di semplicità.

Before We Forgot How To Dream alla sua uscita pone già diversi riconoscimenti nelle mani della ragazza, come la vittoria dell'annuale Choice Music Award (premio conferito ai principali neo-talenti irlandesi) e la nomination ai Mercury Prize Awards.

Le versioni ancor più scarne di alcuni pezzi possono essere ascoltate dagli Spotify Singles usciti a distanza di qualche mese.