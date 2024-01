Il primordiale sguardo sonico degli Spacemen 3 emerge dalla nebbia temporale come un portale spazio-temporale che si apre per rivelare un paesaggio sonoro transdimensionale attraverso l'EP "Walkin' With Jesus" del 1986. Se non avete ascoltato questa perla sonora, consiglio caldamente di immergersi nelle profondità del tubo, dove troverete una titanica versione di "Rollercoaster," un'odissea di 17 minuti che sfida le convenzioni temporali. Questo epico percorso è un viaggio catartico, un'esperienza ipnotica che sradica le fondamenta della nostra percezione della realtà. La versione prolungata di "Rollercoaster" supera di gran lunga l'iterazione più breve del loro primo album "Sound of Confusion" (pubblicato prima di questo EP) catapultandoci in una dimensione sonora in cui i 13th Floor Elevators sembrano aver abusato degli acidi in maniera smodata. Affermo senza esitazione che questa reinterpretazione supera persino l'originale di Rocky Erikson e compagni.

La title-track, un frammento temporale dei primordi degli Spacemen 3, si svela con un ritmo frenetico e un'estetica garage. Forse, la mia preferenza personale pende verso la versione più pacata presente in "The Perfect Prescription," ma entrambe meritano un'esplorazione solitaria. La frontiera sonora continua a estendersi quando un'altra gemma, "Feel So Good," proveniente da "The Perfect Prescription," emerge in questa cronologia spazio-temporale. Più ruvida, meno orchestrata, ma intrisa della stessa beatitudine e abbandono, questa traccia è un manifesto di emozioni trascese.

Così come il successivo EP "Transparent Radiation," è in questi singoli che gli Spacemen 3 sembrano toccare l'apice della loro creatività, immergendosi in uno stato di coscienza alterata senza freni né limiti. La loro follia creativa sprizza da ogni nota, trascinandoci in un vortice di sonorità psichedeliche che sfidano il continuum spazio-temporale. In questo regno alterato, gli Spacemen 3 emergono come visionari senza eguali, drogati e privi di confini, pronti a guidarci oltre i limiti dell'immaginazione. Disponibile sul tubo: https://www.youtube.com/watch?v=ze-1ntN_9ak.