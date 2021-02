Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

Ma la quotidianità come un ragno ci sta già divorando le ali.

Quando una nenia ammaliante e ipnotica ci guida attraverso un reticolo vischioso di strumenti a corda finché una maglia in particolare intrappolerà il nostro ronzio errabondo.

Ci siamo noi e ci sono gli attimi che ci precedono, quelli in cui la coscienza - sveglia, ma allo stato gassoso - fluttua rasente al soffitto in attesa della sua solidificazione giornaliera.

Non tarda a manifestarsi tutta la pesantezza dell'essere che in qualche modo va sempre sostenuta, ma prima c'è qualcos'altro.

Quando pruriti analogici cominciano a stuzzicare le palpebre ancora chiuse, ma smorzati samples vocali sfilacciano il fade out di un sogno attraverso la lingua ignota di creature fantastiche.

Quando un cupo giro di synth mandato in loop mantiene alla deriva il prodigio della personalità, ma il corpo si rigira nel letto come su una zattera di fortuna.

Chi dorme non piglia pesci semplicemente perché la sua coscienza - liquefatta - li contiene già tutti.

Stars of Ice

