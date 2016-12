Greatest Hits, raccoglie i due EP degli Stove (per quelli indegni che non lo sapessero, questo è il progetto solista del cantante degli Ovlov: Steve Hartlett) usciti in questo 2016 per Exploding In Sound "Is A Toad In The Rain" e "Is The Meet That Fell Out".



L'uno-due iniziale lascia scolare il grasso sciolto dei fuzz del primo LP (Is Stupider) per entrare in una dimensione di lo-fi pop d'autore di Tweedy-ana (Wilco) memoria, ma dalle mie parti il lardo sciolto serve a condire anche la più delicata delle insalate (con annessi fagioli e cipolla) e l'obesità melodica ritorna a scorrere tra melancholia Pumpk-iana (Mrs. Robertson) e flussi di coscienza noise-chords (Wiggle), non mancano sfumature a-la Deerhunter (Tiny Gaze) o aperture al mondo post-rockista (The Oregon Trail); La prima parte del disco si solidifica e si liquefa costantemente, ma sotto i strati della memoria anche il sole più ardente, lentamente, si spegne.

https://explodinginsoundrecords.bandcamp.com/album/is-a-toad-in-the-rain



La seconda parte esaspera la nostalgia e la malinconia: l'acustica e amara The Meat si contrappone alla crunchy e aspra Bubblegum Lightning, unite entrambe in un lungo abbraccio di ricordi, dolore e rassegnazione. In questo mondo alternative/lo-fi possiamo trovare J Mascis accompagnato da un cantato femminile (Blank), i migliori Built To Spill (I'd Walk A Mile For A Camel). E come da tradizione di Ovlov-iana memoria chiudere il tutto con dei muraglioni chitarrosi ed un assolo epico (+ sorpresa). #Maiunadelusione



https://explodinginsoundrecords.bandcamp.com/album/is-the-meat-that-fell-out



In questo 2016 mi sono piaciuto le enciclopedie lo-fi di gente come Car Seat Headrest e Teen Suicide, sapere che anche il mio carissimo Steve/Stove alla fine ha fatto qualcosa di simile significa TOP 5 di fine anno.

