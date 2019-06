La via tedesca al grunge. Così , se fossi cattivo, potrei terminare questa recensione e liquidare questo disco. Ma cattivo, nonostante il giudizio di molti, non lo sono affatto e, cosa più importante, non ho mai amato i pregiudizi. Perché definire poco interessante o poco personale un gruppo grunge europeo ? Mistero!

Quando mi apprestai ad ascoltare per la prima volta "XXXX" , rimasi positivamente sorpreso dalla grinta e dalla personalità profuse nelle note dai nostri amici crucchi.

Niente virtuosismi, il genere non ne richiede, ma nemmeno pedisseque emulazioni. Certo: i Pearl Jam rimangono la fonte d'ispirazione primaria, ma ci troverete anche sfuriate nirvaniane e perfino dei richiami "pinkfloydiani". In alcuni brani, poi, è udibile nientemeno che un flauto!

Insomma, questi Sun avevano sì una propria identità ma anche la sfiga di non essere nati in America.

E allora gettiamoci sulla musica, perché "XXXX", sotto molti aspetti, può dare la biada perfino a talune band d'oltreoceano. Uscito nel preistorico 1995 , il disco mantiene ancora oggi la sua freschezza.

"Stolen" è forse il brano più aggressivo. Grunge e metal si stringono la mano appassionatamente. Con "Stupid Tom" emerge invece lo spettro dei Pearl Jam, ma non è in dubbio l'originalità della proposta. "Food" stupisce per alcuni inserti "funky rock" ma l'andazzo generale rimanda comunque ai mostri sacri di Seattle e dintorni. "Now" pare una composizione uscita da un disco come "Vitalogy" di Vedder & soci. Cupa e straniante.

Arriviamo, ora, alle composizioni più intense e coinvolgenti.

"Discharge" , una ballatona struggente che ci riconcilia con noi stessi.

"Traffic", un punk-grunge energico e sguaiato.

Ma la palma d'oro va sicuramente assegnata a "Family Affairs". Oltre sei minuti di tetro e sinistro rock acido. Le melodie trovano modo di inserirsi tra i riff di chitarra e il canto paranoico del frontman. Qui , oltre ai soliti Pearl Jam, è possibile scorgere qualche cenno ai Pink Floyd meno cererbrali.

Se non avete mai digerito emuli del Seattle sound come Bush, Silverchair o Stone Temple Pilots, fidatevi, i Sun potranno rivelarsi una gran bel sorpresa.

Se, al contrario, troverete il tutto "già sentito", avrete la dimostrazione pratica che il sottoscritto non capisce una beneamata fava.